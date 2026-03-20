கடலூர்

டாஸ்மாக் பணியாளா்கள் சங்க மாநில அமைப்பாளா்கள் கூட்டம்

Updated On :19 மார்ச் 2026, 10:49 pm

தமிழ்நாடு அரசு டாஸ்மாக் பணியாளா்கள் சங்கத்தின் கடலூா் மாவட்டச் செயற்குழு மற்றும் மாநில அமைப்பாளா்கள் கூட்டம் கடலூரில் உள்ள தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளா்கள் சங்க அலுவலகத்தில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

தமிழ்நாடு அரசு டாஸ்மாக் பணியாளா்கள் சங்கத்தின் மாவட்டத் தலைவா் அல்லி முத்து தலைமை வகித்தாா். மாவட்டச் செயலா் பாலமுருகன் முன்னிலை வகித்தாா். மாநில அமைப்பாளா்கள் ஜெய்கணேஷ், தாகா பிள்ளை மற்றும் தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளா்கள் சங்க முன்னாள் மாவட்டச் செயலா் ராஜாமணி, மாநிலச் செயலா் இருதயராஜ், தமிழ்நாடு அரசு சத்துணவுப் பணியாளா்கள் சங்க சிறப்புத் தலைவா் சீனிவாசன் ஆகியோா் கலந்துகொண்டு ஆலோசனைகள் வழங்கினா்.

தமிழ்நாடு அரசு டாஸ்மாக் பணியாளா்கள் சங்க சிறப்புத் தலைவா் கு.பாலசுப்ரமணியன் பங்கேற்று டாஸ்மாக் பணியாளா்களின் கஷ்டங்களை கேட்டறிந்தாா். மாநில ஆலோசகா் சரவணன் கருத்துரை வழங்கினாா்.

கூட்டத்தில், காலி மதுப் புட்டிகள் சேகரிக்கும் பணியில் இருந்து முழுவதுமாக டாஸ்மாக் பணியாளா்களை விடுவிக்க வேண்டும். சிறு குற்றங்களுக்காக பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்ட அனைத்து டாஸ்மாக் பணியாளா்களையும் உடனே மீண்டும் பணி நியமனம் செய்ய வேண்டும். கிடங்கில் உள்ள அனைத்து மதுக் கடை பணியாளா்களையும், உடனே கடைகளில் பணியமா்த்த வேண்டும். டாஸ்மாக் நிா்வாகம் ஏற்கெனவே நடத்திய கவுன்சிலிங் அடிப்படையில் பணி நிரவல் செய்ய வேண்டும்.

இந்தக் கோரிக்கைகளுக்காக வருகிற 23-ஆம் தேதி புதிதாக பொறுப்பேற்றுள்ள தமிழ்நாடு அரசு டாஸ்மாக் மேலாண் இயக்குநரை நேரில் சந்தித்து கோரிக்கைகளை சிறப்புத் தலைவா் கு.பாலசுப்ரமணியன் தலைமையில் முன்வைக்க உள்ளதாக முடிவெடுத்தனா்.

