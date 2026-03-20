Dinamani
கடலோர தமிழகத்தில் இன்று மழைக்கு வாய்ப்புரமலான்: கன்னியாகுமரிக்கு இன்று சிறப்பு ரயில்அண்ணா பல்கலை. முனைவா் பட்டங்களுக்கு விண்ணப்பிக்க மாா்ச் 28 கடைசி நாள்ஈரான் விவகாரத்தில் ஜப்பான் ஒத்துழைக்க வேண்டும் : டிரம்ப் அழைப்புவேளச்சேரி-பரங்கிமலை இடையே ரயிலில் பயணிப்போா் அதிகரிப்பு : கூடுதல் ரயில்கள் இயக்க முடிவு
/
கடலூர்

திட்டக்குடி பகுதியில் ஆலங்கட்டி மழை

News image

திட்டக்குடியில் பெய்த ஆலங்கட்டி மழை.

Updated On :19 மார்ச் 2026, 11:13 pm

Syndication

கடலூா் மாவட்டம், திட்டக்குடியில் வியாழக்கிழமை ஆலங்கட்டி மழை பெய்தது.

திட்டக்குடி பகுதியில் கடந்த சில தினங்களாக வெயிலின் தாக்கம் அதிகமாக இருந்தது. இந்த நிலையில், வியாழக்கிழமை பகலிலும் வெயில் சுட்டெரித்தது.

ஆனால், மாலை 5 மணி அளவில் மழை பெய்வதற்கான அறிகுறிகள் தென்பட்டன. திடீரென பலத்த காற்றுடன் மழை பெய்யத் தொடங்கியது. மாலை 5 மணிக்கு பெய்யத் தொடங்கிய இந்த மழையானது சுமாா் ஒரு மணி நேரத்துக்கும் மேலாக நீடித்தது.

இதற்கிடையே, மழை பெய்யத் தொடங்கிய சில நிமிஷங்களிலேயே பனிக்கட்டி போன்று ஆலங்கட்டிகள் விழுந்தன. இதைப் பாா்த்த மக்கள் மகிழ்ச்சியடைந்ததுடன், அந்த பனிக்கட்டிகளை அந்தப் பகுதியைச் சோ்ந்த சிறுவா்கள் கையில் எடுத்து விளையாடி மகிழ்ந்தனா்.

புவனகிரியில் 67 மி. மீ மழை பதிவு: கடலூா் மாவட்டத்தில் வியாழக்கிழமை காலை 8.30 மணி வரையிலான கடந்த 24 மணி நேரத்தில் மாவட்டத்திலேயே அதிகபட்சமாக புவனகிரியில் 67 மி. மீ மழை பதிவானது. மற்ற பகுதிகளில் பெய்த மழையளவு விவரம் (மில்லி மீட்டரில்) வருமாறு:

கடலூா் 54, ஆட்சியா் அலுவலகம் 52, சேத்தியாத்தோப்பு 42, குடிதாங்கி 29, வடகுத்து 27, வானமாதேவி 23, ஸ்ரீமுஷ்ணம் 21.10, சிதம்பரம் 19.40, பெலாந்துறை 14.20, பரங்கிப்பேட்டை 12.70, விருத்தாச்சலம் 10, அண்ணாமலை நகா், பண்ருட்டி தலா 8, கொத்தவாச்சேரி 7, குறிஞ்சிப்பாடி 5, குப்பநத்தம் 2.40, காட்டுமன்னாா்கோவில், லால்பேட்டை தலா 1 மி.மீ. மழை பதிவானது.

தொடர்புடையது

செந்துறை, விக்கிரமங்கம் பகுதிகளில் ஆலங்கட்டி மழை

திருப்பத்தூா் பகுதிகளில் பலத்த மழை

வாணியம்பாடியில் ஆலங்கட்டி மழை

நாகை மாவட்டத்தில் பரவலாக மழை

வீடியோக்கள்

Dhurandhar 2 The Revenge movie review | Ranveer Singh
வீடியோக்கள்

Dhurandhar 2 The Revenge movie review | Ranveer Singh

தினமணி வீடியோ செய்தி...

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
Youth movie review | Ken Karunas | Suraj | GV Prakash | Anishma Anilkumar
வீடியோக்கள்

Youth movie review | Ken Karunas | Suraj | GV Prakash | Anishma Anilkumar

தினமணி வீடியோ செய்தி...

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
தினமணி ஈகைப் பெருநாள் மலர் அறிமுக விழா
வீடியோக்கள்

தினமணி ஈகைப் பெருநாள் மலர் அறிமுக விழா

தினமணி வீடியோ செய்தி...

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
நாம் தமிழர் கட்சியின் தேர்தல் வாக்குறுதிகள்! அறிவித்த சீமான்!
வீடியோக்கள்

நாம் தமிழர் கட்சியின் தேர்தல் வாக்குறுதிகள்! அறிவித்த சீமான்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

10 மணி நேரங்கள் முன்பு