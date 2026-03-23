சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை: பெயிண்டா் கைது
பண்ருட்டி அருகே சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக பெயிண்டரை போக்ஸோ சட்டத்தின்கீழ் மகளிா் போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
கைது
பிரதிப் படம்
Updated On :22 மார்ச் 2026, 8:17 pm
கைது
பிரதிப் படம்
கடலூா் மாவட்டம், பண்ருட்டி அருகே சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக பெயிண்டரை போக்ஸோ சட்டத்தின் கீழ் மகளிா் போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
பண்ருட்டி வட்டம், வீரபெருமாநல்லூா், புதுகாலனி பகுதியைச் சோ்ந்தவா் ராஜா(40), பெயின்டா். இவா், கடந்த 19-ஆம் தேதி 13 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்தாராம். தொடா்ந்து, 20-ஆம் தேதி அந்தச் சிறுமிக்கு மிரட்டல் விடுத்தாராம்.
இதுகுறித்த புகாரின்பேரில், பண்ருட்டி மகளிா் போலீஸாா் போக்ஸோ சட்டத்தில் வழக்குப் பதிந்து ராஜாவை கைது செய்து சிறையிலடைத்தனா்.
