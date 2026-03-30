சிதம்பரத்தில் முக்கிய பிரமுகா்களிடம் ஆதரவு திரட்டிய அதிமுக வேட்பாளா்

சிதம்பரம் வண்டிகேட்டில் உள்ள எம்ஜிஆா், ஜெயலலிதா சிலைகளுக்கு மாலை அணிவித்த அதிமுக வேட்பாளா் கே.ஏ.பாண்டியன்.

Updated On :29 மார்ச் 2026, 7:31 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

சிதம்பரம் சட்டப் பேரவைத் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் கே.ஏ.பாண்டியன் வண்டிக்கேட்டில் உள்ள அண்ணா, எம்ஜிஆா், ஜெயலலிதா சிலைகளுக்கு மாலை அணிவித்து தனது தோ்தல் பிரசாரத்தை ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை தொடங்கினாா்.

நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட அவைத் தலைவா் எம்.எஸ்.என்.குமாா், முன்னாள் அமைச்சா் செல்வி ராமஜெயம், மாவட்ட பொருளாளா் தோப்பு கே.சுந்தா், முன்னாள் மாவட்டச் செயலா் வி.கே.மாரிமுத்து, நகரச் செயலா் ஆா்.செந்தில்குமாா், பேரவை செயலா் டேங்க் ஆா்.சண்முகம், ஒன்றியச் செயலா்கள் ராஜாங்கம், ரங்கசாமி, பாஜக நிா்வாகிகள் ஸ்ரீதரன், ரகுபதி உள்ளிட்ட கூட்டணிக் கட்சி நிா்வாகிகள் பங்கேற்றனா்.

பின்னா், வேட்பாளா் கே.ஏ.பாண்டியன் நகரில் உள்ள முக்கியப் பிரமுகா்களை சந்தித்து ஆதரவு திரட்டினாா். மேலும், கிறிஸ்தவா்களின் புனித நாளான குருத்தோலை ஞாயிறையொட்டி, சிதம்பரம் கனகசபைநகரில் உள்ள திரு இருதய ஆண்டவா் ஆலயத்தில் நடைபெற்ற சிறப்பு பிராா்த்தனையில் பங்கேற்று பங்குத்தந்தை எஸ்.மரியஜோசப் ஜெரால்டிடம் ஆசி பெற்றாா்.

சாத்தூரில் தலைவா்களின் சிலைகளுக்கு திமுக வேட்பாளா் மரியாதை

சாத்தூரில் தலைவா்களின் சிலைகளுக்கு திமுக வேட்பாளா் மரியாதை

குடியாத்தத்தில் தலைவா் சிலைகளுக்கு அதிமுக வேட்பாளா் மரியாதை

சிதம்பரம் அதிமுக வேட்பாளா்

ஜெயலலிதா பிறந்த நாள்: கரூரில் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கி அதிமுகவினா் கொண்டாட்டம்

வீடியோக்கள்

Jawahirullah interview | அதிமுக, பாஜகவுக்கு உதவ இறக்கிவிடப்பட்டவர் Vijay | Dinamani | Election 2026

#ipl2026 | சிஎஸ்கேவில் சஞ்சு சாம்சன், ராஜஸ்தானில் ஜடேஜா: இதுதாண்டா ஆட்டம்! | MS Dhoni | RR vs CSK |

164 தொகுதிகளின் திமுக வேட்பாளர்களை அறிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்! | DMK candidates | MK Stalin

முக்கிய வீரர்கள் விலகல்: ஐபிஎல் சுவாரசியமாக இருக்குமா?

