சிதம்பரம் அதிமுக வேட்பாளா்

கே.ஏ.பாண்டியன்

Updated On :28 மார்ச் 2026, 2:10 am

பெயா்: கே.ஏ.பாண்டியன் (65)

கல்வித் தகுதி: எம்ஏ.,

தொழில்: விவசாயம்

பிறந்ததேதி: 4-11-1961

ஊா்: குமராட்சி

குடும்பம்: மனைவி பூங்குழலி பாண்டியன் , இவா் தற்போது குமராட்சி ஒன்றியக்குழுத் தலைவராக உள்ளாா். மகன் ஹரிசக்திவேல் பொறியியல் பட்டதாரி.

வகித்த பதவிகள்: 1981 முதல் அதிமுக உறுப்பினா், குமராட்சி ஒன்றிய கீழக்கரை

கிளைச் செயலா், குமராட்சி ஒன்றிய அம்மா பேரவை தலைவா், அதிமுக மாவட்ட பொருளாளா் 10 ஆண்டுகள், குமராட்சி ஊராட்சி மன்றத் தலைவா், குமராட்சி ஒன்றியச் செயலா், தற்போது சிதம்பரம் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா், கடலூா்

கிழக்கு மாவட்டச் செயலா்.

தோ்தல் அனுபவம்: குமராட்சி ஊராட்சி மன்றத் தலைவா், குமராட்சி ஒன்றியத் தலைவா், 2016, 2021 இரு முறை சிதம்பரம் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்

