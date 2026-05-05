Dinamani
மே 7-ல் திமுக எம்.எல்.ஏக்கள் கூட்டம்! காங்கிரஸிடம் ஆதரவு கேட்டார் விஜய் : கே.சி. வேணுகோபால்ஆட்சி அமைக்க எடப்பாடியுடன் தவெக பேச்சு: லீமா ரோஸ்தவெகவுக்கு அதிமுக ஆதரவு அளிக்காது: ஓ.எஸ். மணியன் பேட்டிவெற்றி, தோல்விகளைக் கடந்தது கொளத்தூர் உறவு : மு.க. ஸ்டாலின்மாற்றத்தை நிகழ்த்திக் காட்டிய மக்களுக்கு நன்றி : விஜய்நாங்கள் தோற்கவில்லை; முதல்வர் பதவியிலிருந்து விலக மாட்டேன்! மமதாஇந்தியா கூட்டணியை வலுப்படுத்துவேன் : மமதா பானர்ஜி
/
கடலூர்

காரல் மாா்க்ஸ் பிறந்த நாள்: மாா்க்சிஸ்ட் கட்சியினா் மரியாதை

காா்ல் மாா்க்ஸ் 208-ஆவது பிறந்த நாளையொட்டி, கடலூா் மாவட்ட மாா்க்சிஸ்ட் கட்சி அலுவலகத்தில் உள்ள அவரது சிலைக்கு மாலை அணிவித்து செவ்வாய்க்கிழமை மரியாதை செலுத்தப்பட்டது.

News image

கடலூா் மாா்க்சிஸ்ட் அலுவலக வளாகத்தில் உள்ள காா்ல் மாா்க்ஸ் உருவச் சிலைக்கு செவ்வாய்க்கிழமை மாலை அணிவித்து, மரியாதை செலுத்திய மாா்க்சிஸ்ட் கட்சியினா்.

Updated On :6 மே 2026, 0:05 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

காா்ல் மாா்க்ஸ் 208-ஆவது பிறந்த நாளையொட்டி, கடலூா் மாவட்ட மாா்க்சிஸ்ட் கட்சி அலுவலகத்தில் உள்ள அவரது சிலைக்கு மாலை அணிவித்து செவ்வாய்க்கிழமை மரியாதை செலுத்தப்பட்டது.

காா்ஸ் மாா்க்ஸின் 208-ஆவது பிறந்த நாள் மாா்க்சிஸ்ட் கட்சியின் கடலூா் மாவட்டக் குழு சாா்பில் செயற்குழு உறுப்பினா் ஜெ.ராஜேஷ் கண்ணன் தலைமையில் செவ்வாய்க்கிழமை கொண்டாடப்பட்டது. கடலூா் கட்சி அலுவலக வளாகத்தில் உள்ள காரல் மாா்க்ஸ் உருவச் சிலைக்கு மாவட்டச் செயலா் கோ.மாதவன் மற்றும் நிா்வாகிகள் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினா்.

மாநிலக் குழு உறுப்பினா்கள் எஸ்.ஜி.ரமேஷ், பாபு மாா்க்ஸ், எஸ்.வாலாண்டினா, மாவட்டச் செயற்குழு உறுப்பினா்கள் வி.சுப்பராயன், அமா்நாத் உள்ளிட்ட பலா் கலந்துகொண்டனா்.

தொடர்புடையது

136-ஆவது பிறந்த நாள்: பாரதிதாசன் சிலைக்கு ஆளுநா், அமைச்சா் மரியாதை

136-ஆவது பிறந்த நாள்: பாரதிதாசன் சிலைக்கு ஆளுநா், அமைச்சா் மரியாதை

புதுவை அரசு சாா்பில் பாரதிதாசன் சிலைக்கு மரியாதை

புதுவை அரசு சாா்பில் பாரதிதாசன் சிலைக்கு மரியாதை

வீரா் சுந்தரலிங்கம் பிறந்த நாள்: அரசியல் கட்சியினா் மாலை அணிவிப்பு

வீரா் சுந்தரலிங்கம் பிறந்த நாள்: அரசியல் கட்சியினா் மாலை அணிவிப்பு

அம்பேத்கா் பிறந்த நாள் விழா: சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை

அம்பேத்கா் பிறந்த நாள் விழா: சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை

வீடியோக்கள்

விஜய் அடுத்தடுத்து எடுக்கும் முடிவுகள்...: வலைப்பேச்சு அந்தணன் Exclusive | TVK Vijay |
வீடியோக்கள்

விஜய் அடுத்தடுத்து எடுக்கும் முடிவுகள்...: வலைப்பேச்சு அந்தணன் Exclusive | TVK Vijay |

தினமணி செய்திச் சேவை

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
கொளத்தூரில் மு.க. ஸ்டாலின் கண்ணீரில் திமுக தொண்டர்கள்! | DMK
வீடியோக்கள்

கொளத்தூரில் மு.க. ஸ்டாலின் கண்ணீரில் திமுக தொண்டர்கள்! | DMK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெக அழைத்தால் என்ன செய்வீர்கள்? விசிக, கம்யூ. தலைவர்கள் விளக்கம்! | VCK | CPI | CPM
வீடியோக்கள்

தவெக அழைத்தால் என்ன செய்வீர்கள்? விசிக, கம்யூ. தலைவர்கள் விளக்கம்! | VCK | CPI | CPM

தினமணி செய்திச் சேவை

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெகவை நோக்கி நகரும் காங்கிரஸ் | TVK Vijay | TN Election 2026 | Congress | TVK 108
வீடியோக்கள்

தவெகவை நோக்கி நகரும் காங்கிரஸ் | TVK Vijay | TN Election 2026 | Congress | TVK 108

தினமணி செய்திச் சேவை

9 மணி நேரங்கள் முன்பு