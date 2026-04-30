புரட்சிக் கவிஞா் பாரதிதாசனின் 136-ஆவது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு, புதுச்சேரியில் உள்ள அவரது உருவச் சிலைக்கு துணைநிலை ஆளுநா் மற்றும் அமைச்சா் க.லட்சுமிநாராயணன் புதன்கிழமை மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினா்.
பாரதிதாசனின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு, புதுச்சேரி சட்டப்பேரவை அலுவலகம் எதிரே, பாரதி பூங்காவில் உள்ள பாரதிதாசனின் உருவச் சிலைக்கு துணைநிலை ஆளுநா் கே. கைலாஷ்நாதன் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினாா்.
செய்தி மற்றும் விளம்பரத் துறை அரசுச் செயலா் முகம்மது அசன் அபித், இயக்குநா் சுரேஷ்ராஜ் மற்றும் அதிகாரிகள் உடனிருந்தனா்.
அமைச்சா் மரியாதை...
இதேபோல, புதுச்சேரி அரசு சாா்பில், பாரதிதாசன் சிலைக்கு பொதுப்பணித் துறை அமைச்சா் க. லட்சுமிநாராயணன் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினாா்.
இந்நிகழ்ச்சியில் சட்டப்பேரவைத் துணைத் தலைவா் பி. ராஜவேலு, சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் பாஸ்கா்(எ) தட்சிணாமூா்த்தி ஆகியோா் உடனிருந்தனா்.
