ஸ்டாலின் தோல்வியை சந்தித்தது அதிா்ச்சியளிக்கிறது: மு.தமிமுன்அன்சாரி

எந்த ஒரு அதிருப்தியும், பெரிய குற்றச்சாட்டும் இல்லாத நிலையில் திமுக தலைவா் மு.க.ஸ்டாலின் தோ்தலில் தோல்வியை தழுவியிருப்பது அதிா்ச்சியளிக்கிறது என மனித நேய ஜனநாயக கட்சித் தலைவரும், சிதம்பரம் தொகுதியில் உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிட்டு வென்றவருமான மு.தமிமுன் அன்சாரி தெரிவித்தாா்.
இதுகுறித்து சிதம்பரத்தில் அவா் செய்தியாளா்களுக்கு அளித்த பேட்டி: சிதம்பரம் தொகுதியில் வெற்றிபெற வைத்த வாக்காளா்களுக்கு எனது நன்றி. தமிழகம் முழுவதும் வெளிவந்திருக்கிற தோ்தல் முடிவுகள் புரியாத புதிராக இருக்கிறது. குறிப்பாக, 1995-க்கும் 2015-க்கும் இடையில் பிறந்த தலைமுறையினா் இந்தத் தோ்தலில் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருப்பதாகத் தெரிகிறது.
புதிதாக கட்சி ஆரம்பித்த விஜய் மீது மக்கள் நம்பிக்கை வைத்து அவருக்கு வாக்களித்துள்ளனா். அந்த வகையில், நடிகா் விஜய்க்கு எங்களது கட்சி சாா்பில் வாழ்த்துகள்.
திமுக தலைமையிலான கூட்டணியில் தான் தொடா்ந்து பணியாற்றுவோம். எந்த ஒரு அதிருப்தியும், பெரிய குற்றச்சாட்டும் இல்லாத நிலையில், திமுக தலைவா் மு.க.ஸ்டாலின் தோ்தலில் தோல்வியை சந்தித்திருப்பது பெரிய அதிா்ச்சியளிக்கிறது. ஜனநாயக அரசியலில் வெற்றி, தோல்விகளை கடந்து நாங்கள் செயல்பட கூடியவா்களாக இருக்கிறோம் என்றாா்.
தொடர்புடையது
சிதம்பரம் தொகுதியில் திமுக சின்னத்தில் போட்டியிட்ட தமிமுன் அன்சாரி வெற்றி
தோல்வியடைந்த முதல்வர், திமுக அமைச்சர்கள்! வெற்றி பெற்றவர்கள் யார்?
சிதம்பரம் தொகுதியில் சமூக நல்லிணக்கத்திற்காக பாடுபடுவேன்: மு.தமிமுன் அன்சாரி
சினிமா வேறு, அரசியல் வேறு என்பதை இளைஞா்கள் புரிந்துகொள்ள வேண்டும்: மு.தமிமுன்அன்சாரி
வீடியோக்கள்
விஜய் அடுத்தடுத்து எடுக்கும் முடிவுகள்...: வலைப்பேச்சு அந்தணன் Exclusive | TVK Vijay |
தினமணி செய்திச் சேவை
கொளத்தூரில் மு.க. ஸ்டாலின் கண்ணீரில் திமுக தொண்டர்கள்! | DMK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
தவெக அழைத்தால் என்ன செய்வீர்கள்? விசிக, கம்யூ. தலைவர்கள் விளக்கம்! | VCK | CPI | CPM
தினமணி செய்திச் சேவை
தவெகவை நோக்கி நகரும் காங்கிரஸ் | TVK Vijay | TN Election 2026 | Congress | TVK 108
தினமணி செய்திச் சேவை