Dinamani
பிரதமா் மோடியுடன் விஜய் இன்று சந்திப்பு உலகளாவிய பங்குச்சந்தை மதிப்பு: இந்தியாவை முந்தி தைவான் 5-ஆவது இடம்! கரப்பான்பூச்சி ஜனதாவை அரசியல் கட்சியாக பதிய தோ்தல் ஆணையத்திடம் விண்ணப்பம்கா்நாடக முதல்வா் சித்தராமையா பதவி விலக முடிவு? இறப்பு சான்றிதழ்களைப் பிழையின்றி வழங்க தணிக்கைக் குழு: அரசாணை வெளியீடு மாணவா்கள் பள்ளிக்கு இருசக்கர மோட்டாா் வாகனம் ஓட்டி வந்தால் பறிமுதல் செய்யப்படும்: கல்வித் துறை எச்சரிக்கை பசு வதைக்கு முழுத் தடை: அவசர வழக்காக விசாரிக்க உச்சநீதிமன்றம் மறுப்பு திருவாரூர் புறவழிச்சாலை, மேம்பாலம் அமைக்க ரூ.1,427 கோடிக்கு ஒப்புதல்: மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி தகவல்
/
கடலூர்

தமிழகத்தின் வளா்ச்சியில் திமுக, அதிமுக பங்களிப்பை மறுக்க முடியாது: மு.தமிமுன் அன்சாரி

தமிழகத்தின் வளா்ச்சியில் திமுக, அதிமுகவின் பங்களிப்பு முக்கியமானது என்று மனித நேய ஜனநாயக கட்சித் தலைவரும் சிதம்பரம் சட்டப்பேரவை உறுப்பினருமான மு.தமிமுன் அன்சாரி கூறினாா்.

News image

கடலூா் மாவட்ட ஆட்சியா் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமாரை சந்தித்து கோரிக்கை மனு அளித்த சிதம்பரம் எம்எல்ஏ மு.தமிமுன் அன்சாரி

Updated On :27 மே 2026, 5:53 am IST

Syndication

தமிழகத்தின் வளா்ச்சியில் திமுக, அதிமுகவின் பங்களிப்பு முக்கியமானது என்று மனித நேய ஜனநாயக கட்சித் தலைவரும் சிதம்பரம் சட்டப்பேரவை உறுப்பினருமான மு.தமிமுன் அன்சாரி செவ்வாய்க்கிழமை கூறினாா்.

கடலூா் மாவட்ட ஆட்சியரை செவ்வாய்ககிழமை சந்தித்த அவா், அளித்த தோ்தல் வாக்குறுதிகள் குறித்தும், ஏற்கனவே வழங்கப்பட்டுள்ள திட்டங்கள் குறித்தும், அதற்கான நிதி ஒதுக்கீடு குறித்தும் ஆட்சியரிடம் கோரிக்கை மனு அளித்தாா்.

தொடா்ந்து அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியது: சிதம்பரம் தொகுதியின் மேம்பாட்டிற்காக பல்வேறு கோரிக்கைகள் அடங்கிய மனுவை அளித்து, விரிவாக பேசியுள்ளேன். கோரிக்கைகள் அனைத்தையும் நிறைவேற்றித் தருவதாக ஆட்சியா் தெரிவித்துள்ளாா். முதல்வா், அமைச்சா்கள் மற்றும் அதிகாரிகளை சந்தித்து தொகுதி மக்கள் தேவையான அனைத்தையும் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தமிழக அரசியலில் கடந்த இரண்டு நாள்களாக பரபரப்பான சூழல் நிலவி வருகிறது. மாற்று அரசியலை நிலைநாட்டுவோம் என்றும், கடந்த ஆட்சியாளா்களை தீய சக்திகள் என விமா்சித்தவா்களே தற்போது குதிரை பேர அரசியலை தாண்டி இமாலய பேர அரசியலில் ஈடுபட்டு வருகின்றனா். பிற கட்சிகளில் உள்ள சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்களுக்கு ஆசைவாா்த்தைக் கூறி, ராஜினாமா செய்ய வைத்து, தங்கள் பக்கம் இழுக்கும் அரசியல் நடைமுறைகள் ஏற்புடையதல்ல.

தமிழக மக்கள் அரசியல் சூழலை உன்னிப்பாக கவனித்து, யாா் தகுதியானவா்கள், யாா் சிறந்த ஆட்சியை வழங்கினா் என்பதை ஆய்வு செய்ய வேண்டும். தமிழக வளா்ச்சியில் திமுக மற்றும் அதிமுக ஆகிய இரு திராவிடக் கட்சிகளின் பங்களிப்பு முக்கியமானது என்றாா் அவா்.

முன்னததாக சிதம்பரம் சட்டப்பேரவை தொகுதியில் உள்ள பரங்கிப்பேட்டை அரசு மருத்துவமனையில் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் மு.தமிமுன்அன்சாரி செவ்வாய்க்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்டு நோயாளிகளிடம் குறைகளை கேட்டறிந்தாா்.

தொடர்புடையது

மேட்டுப்பட்டி 4 மதுக்கடைகளை அகற்ற பொதுமக்கள் கோரிக்கை

மேட்டுப்பட்டி 4 மதுக்கடைகளை அகற்ற பொதுமக்கள் கோரிக்கை

தமிழகத்தின் 17வது சட்டப்பேரவை கூடியது! உறுப்பினர்கள் பதவியேற்பு!!

தமிழகத்தின் 17வது சட்டப்பேரவை கூடியது! உறுப்பினர்கள் பதவியேற்பு!!

சிதம்பரம்: மனித நேய ஜனநாயக கட்சி வெற்றி

சிதம்பரம்: மனித நேய ஜனநாயக கட்சி வெற்றி

தமிழகத்தின் வளா்ச்சியில் திமுகவுக்கு அக்கறையில்லை: நயினாா் நாகேந்திரன்

தமிழகத்தின் வளா்ச்சியில் திமுகவுக்கு அக்கறையில்லை: நயினாா் நாகேந்திரன்

விடியோக்கள்

சன்ரைசர்ஸ் vs ராஜஸ்தான்: எலிமினேட்டரில் களம் யாருக்குச் சாதகம்? | SRH vs RR | Klaasen |

சன்ரைசர்ஸ் vs ராஜஸ்தான்: எலிமினேட்டரில் களம் யாருக்குச் சாதகம்? | SRH vs RR | Klaasen |

தொண்டர்களுக்கு திருமா வைத்த வேண்டுகோள்! | VCK | DMK | TVK

தொண்டர்களுக்கு திருமா வைத்த வேண்டுகோள்! | VCK | DMK | TVK

5 ஆவது முறையாக உயர்ந்த Petrol விலை! புலம்பும் மக்கள்! | Oil | People's View | Petrol Price Hike

5 ஆவது முறையாக உயர்ந்த Petrol விலை! புலம்பும் மக்கள்! | Oil | People's View | Petrol Price Hike

”6 மாதங்கள் விமர்சிக்க மாட்டேன் என்றார்கள்!”: செங்கோட்டையன் பேட்டி | TVK | DMK

”6 மாதங்கள் விமர்சிக்க மாட்டேன் என்றார்கள்!”: செங்கோட்டையன் பேட்டி | TVK | DMK