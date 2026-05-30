Dinamani
கடலூர்

மோட்டாா் கொட்டகையில் வயா் திருட்டு: ஒருவா் கைது

கைது... - பிரதிப் படம்

Updated On :30 மே 2026, 3:13 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கடலூா் மாவட்டம், குள்ளஞ்சாவடி அருகே விவசாய நிலத்தில் உள்ள மோட்டாா் கொட்டகையில் வயா் திருடியதாக நபா் ஒருவரை போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா்.

குறிஞ்சிப்பாடி வட்டம், குள்ளஞ்சாவடி காவல் சரகம், தையல்குணாம்பட்டினம்

கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் வெங்கடேசன்(63), இவருக்கு சொந்தமான விவசாய நிலம் ஆயிக்குப்பத்தில் உள்ளது. நிலத்தில் விவசாயப் பணிகளை முடித்து வியாழக்கிழமை இரவு சுமாா் 7 மணி அளவில் மோட்டாா் கொட்டகையை பூட்டி வந்தாராம்.

இந்நிலையில், வெள்ளிக்கிழமை அதிகாலை 4.30 மணி அளவில் பெத்தனாங்குப்பம் கிராமத்தைச் சோ்ந்த சிவக்குமாா்(46) மோட்டாா் கொட்டகையை பூட்டை உடைத்து தாமிர வயரை திருடினாராம்.

அப்போது, அருகில் உள்ள விவசாய நிலத்தில் இருந்தவா்கள், சிவக்குமாரை பிடித்து, அவரிடம் இருந்த இருந்த 34 மீட்டா் வயா் மற்றும் திருட்டுக்குப் பயன்படுத்திய பைக் ஆகியவற்றுடன் காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தனா்.

இதுகுறித்து வெங்கடேசன் அளித்த புகாரின் பேரில் குள்ளஞ்சாவடி போலீஸாா் வழக்குப்பதிவு செய்து சிவக்குமாரை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனா்.

குள்ளஞ்சாவடி அருகே 3 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல்: இளைஞா்கள் 2 போ் கைது

