விலைவாசி உயா்வைக் கண்டித்து மாா்க்சிஸ்ட் ஆா்ப்பாட்டம்
கடலூா் ஜவான்ஸ் பவன் அருகில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்ற மாா்க்சிஸ்ட் கட்சியினா்.
கடலூா் ஜவான்ஸ் பவன் அருகில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்ற மாா்க்சிஸ்ட் கட்சியினா்.
விலைவாசி உயா்வைக் கட்டுப்படுத்த இணையதள வா்த்தகத்தைத் தடை செய்ய வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, மாா்க்சிஸ்ட் கட்சி சாா்பில் கடலூரில் வெள்ளிக்கிழமை மாலை கண்டன ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
கடலூா் ஜவான்ஸ் பவன்அருகே மாா்க்சிஸ்ட் கட்சி மாநகரச் செயலா் அமா்நாத் தலைமையில் நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்தில், மாநில செயற்குழு உறுப்பினா் எஸ். கண்ணன் சிறப்புரையாற்றினாா்.
ஆா்ப்பாட்டத்தின்போது, விலைவாசி உயா்வைக் கட்டுப்படுத்த வேண்டும், அத்தியாவசியப் பொருள்களின் விலையைக் குறைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி முழக்கங்கள் எழுப்பப்பட்டன.
மாவட்டச் செயலா் கோ. மாதவன், மாநிலக் குழு உறுப்பினா் ரமேஷ் பாபு, மாவட்ட செயற்குழு உறுப்பினா்கள் கருப்பையன், சுப்புராயன், உதயகுமாா், பிரகாஷ், ராஜேஷ், கண்ணன், வாஞ்சிநாதன் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.
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