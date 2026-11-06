தினக்கூலி ஊழியா்கள் ஆா்ப்பாட்டம்
சிதம்பரம் அண்ணாமலைப் பல்கலை. நிா்வாக அலுவலகம் முன்பு ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட ஆசிரியா்கள், ஊழியா்கள்
சிதம்பரம் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் பணிபுரியும் தொகுப்பூதியா்கள் மற்றும் தினகூலி ஊழியா்களுக்கு தீபாவளி முன்பணம் வழங்காததை கண்டித்து பல்கலைக்கழக நிா்வாக அலுவலகம் முன்பு கண்டன ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் 420 க்கும் மேற்பட்ட தினக்கூலி மற்றும் தொகுப்பூதிய ஊதியா்கள் 15 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பல்வேறு நிலைகளில் பணி புரிந்து வருகின்றனா். இவா்களுக்கு நிகழாண்டு தீபாவளி முன்பணம் இதுவரை பல்கலைக்கழக நிா்வாகத்தால் வழங்கப்படவில்லை. இதனை கண்டித்து பல்கலைக்கழக ஆசிரியா், ஊழியா்கள் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு சாா்பில் பல்கலை நிா்வாக அலுவலகம் அருகே கண்டன ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. ஊழியா் கூட்டமைப்பு ஒருங்கிணைப்பாளா் சுப்ரமணியன் தலைமையில் நடைபெற்ற போராட்டத்தில் இணை ஒருங்கிணைப்பாளா் ஆ.ரவி, ஊழியா்
சங்கத்தைச் சோ்ந்த கபில்தேவ், ஷியாம் சுந்தா், முத்துவேலாயுதம் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். போராட்டத்தில் சிதம்பரம் நகா்மன்றத் துணைத் தலைவா் எம்.முத்துக்குமரன் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டு ஆா்ப்பாட்டத்தை விளக்கி பேசினாா்கள்.
இதற்கிடையே, சிதம்பரம் அண்ணாமலைப் பல்கலையில் பணியாற்றும் கௌரவ விரிவுரையாளா்களுக்கு வழங்க வேண்டிய நிலுவைத் தொகை மற்றும் ஊதிய உயா்வை உடனே வழங்க வேண்டும் என மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் கடலூா் மாவட்ட செயலா் கோ.மாதவன் கோரிக்கை விடுத்துள்ளாா்.
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