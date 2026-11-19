விருத்தாசலம், திட்டக்குடியில் புதிய அரசுக் கட்டடங்கள் திறப்பு: ரூ.10.41 கோடியில் கட்டப்பட்டவை
கடலூா் மாவட்டம், விருத்தாசலம், திட்டக்குடியில் ரூ.10.41 கோடி மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்ட புதிய காய்கனி அங்காடி மற்றும் அரசு மருத்துவமனை கூடுதல் கட்டடம் ஆகியவற்றை தமிழக முதல்வா் ச.ஜோசப் விஜய் புதன்கிழமை சென்னையில் இருந்து காணொலி காட்சி வாயிலாகத் திறந்து வைத்தாா்.
விருத்தாசலத்தில் தமிழக முதல்வா் காணொலி காட்சி வாயிலாக திறந்து வைத்த புதிய காய்கனி அங்காடியை குத்துவிளக்கேற்றி பொதுமக்கள் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டுவந்த நகராட்சி ஆணையா் நாகராஜ்.
கடலூா் மாவட்டம், விருத்தாசலம், திட்டக்குடியில் ரூ.10.41 கோடி மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்ட புதிய காய்கனி அங்காடி மற்றும் அரசு மருத்துவமனை கூடுதல் கட்டடம் ஆகியவற்றை தமிழக முதல்வா் ச.ஜோசப் விஜய் புதன்கிழமை சென்னையில் இருந்து காணொலி காட்சி வாயிலாகத் திறந்து வைத்தாா்.
விருத்தாசலம் நகராட்சியில் பொதுமக்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையை ஏற்று, ரூ.5.41 கோடி மதிப்பீட்டில் புதிய தினசரி காய்கனி அங்காடி கட்டப்பட்டது. இந்த காய்கறி அங்காடியை தமிழக முதல்வா் ச.ஜோசப் விஜய் புதன்கிழமை சென்னையில் இருந்து காணொலி காட்சி வாயிலாகத் திறந்து வைத்தாா்.
இதைத் தொடா்ந்து, அங்கு நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் நகராட்சி ஆணையா் நாகராஜ் குத்துவிளக்கு ஏற்றினாா். நிகழ்வில் நகா்மன்ற உறுப்பினா்கள், வியாபாரிகள் சங்க நிா்வாகிகள், அரசியல் கட்சியினா், வியாபாரிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் கலந்துகொண்டனா்.
இதேபோல, திட்டக்குடி அரசு மருத்துவமனையில் நகராட்சி நிா்வாகம் மற்றும் குடிநீா் வழங்கல் துறை சாா்பில் ரூ.5 கோடி மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்ட கூடுதல் கட்டடத்தையும் முதல்வா் திறந்து வைத்தாா்.
இதையொட்டி, மருத்துவமனை வளாகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை இணை இயக்குநா் தம்பையா, அரசு தலைமை மருத்துவா் சாந்தகுமாா், நகராட்சி ஆணையா் (பொ) நாகராஜ், நகராட்சிப் பொறியாளா் ராஜேஷ் கண்ணன், மேற்பாா்வையாளா் சாம்பசிவம் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.
திட்டக்குடி அரசு மருத்துவமனையில் புதிதாக கட்டப்பட்ட கூடுதல் கட்டடத்தை தமிழக முதல்வா் காணொலி காட்சிய வாயிலாக திறந்து வைத்த நிகழ்வில் பங்கேற்றோா்.
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