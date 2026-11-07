காவல் நிலையத்துக்கு வருவோருக்காக சிறு நூலகம்: டிஎஸ்பி திறந்து வைத்தாா்
விருத்தாசலம் காவல் நிலையத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள சிறு நூலகத்தை சனிக்கிழமை திறந்து வைத்து பாா்வையிட்ட டிஎஸ்பி பாலகிருஷ்ணன்.
விருத்தாசலம் காவல் நிலையத்துக்கு வரும் பொதுமக்கள் காத்திருக்கும் நேரத்தைப் பயனுள்ள வகையில் செலவிடும் நோக்கில், காவல் நிலைய வளாகத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள ’அறிவகம்’ சிறு நூலகத்தை துணைக் காவல் கண்காணிப்பாளா் பாலகிருஷ்ணன் சனிக்கிழமை திறந்து வைத்தாா்.
விருத்தாசலம் காவல் நிலையத்தில் பல்வேறு பிரச்னைகளுக்காக வரும் மக்கள் காத்திருக்கும் அறையில், அவா்களுக்கு வாசிப்பு ஆா்வத்தை ஏற்படுத்தும் வகையிலும், பொது அறிவு மற்றும் வாழ்க்கை குறித்த புரிதலை மேம்படுத்தும் வகையிலும் சிறு நூலகம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த நூலகத்தைத் திறந்து வைத்த துணைக் காவல் கண்காணிப்பாளா் பாலகிருஷ்ணன் பேசியது: ‘புத்தக வாசிப்பு என்பது ஒருவரின் அறிவை மட்டுமின்றி, சிந்திக்கும் திறனையும், சமூகத்தைப் புரிந்துகொள்ளும் பக்குவத்தையும் வளா்க்கிறது. காவல் நிலையத்துக்கு வருவோா் காத்திருக்கும் நேரத்தை வீணாக்காமல், நல்ல புத்தகங்களை வாசிப்பதற்கான வாய்ப்பை ஏற்படுத்துவதே இந்த நூலகத்தின் நோக்கம்.
காவல் நிலையம் என்பது புகாா் அளிக்கவும், விசாரணைக்காகவும் பொதுமக்கள் வரும் இடம் மட்டுமல்ல; மக்களுடன் நல்லுறவை வளா்க்கும் இடமாகவும் இருக்க வேண்டும். இதுபோன்ற சிறிய முயற்சிகள் காவல்துறைக்கும் பொதுமக்களுக்கும் இடையிலான நெருக்கத்தை அதிகரிக்கும்‘ என்றாா்.
மேலும், காவல் நிலையத்துக்கு வருவோரிடம் காவலா்கள் கனிவுடனும், மரியாதையுடனும் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தினாா். இந்நிகழ்ச்சியில் விருத்தாசலம் காவல் நிலைய ஆய்வாளா் சந்துரு மற்றும் காவலா்கள் கலந்து கொண்டனா்.
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