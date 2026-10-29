ஆத்தூா் பள்ளிக்கு ரூ. 32 லட்சத்தில் வகுப்பறைகள்: அமைச்சா் திறந்து வைத்தாா்
தூத்துக்குடி மாவட்டம், ஆத்தூா் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் ரூ. 32 லட்சம் மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்ட 2 வகுப்பறைக் கட்டடங்களை மீன்வளம் மற்றும் மீனவா் நலத் துறை அமைச்சா் ஆ. ஸ்ரீநாத் புதன்கிழமை திறந்து வைத்தாா்.
கல்வெட்டைத் திறந்து வைத்த அமைச்சா் ஆ. ஸ்ரீநாத். உடன் மாவட்ட ஆட்சியா் விஷு மகாஜன் உள்ளிட்டோா்.
தூத்துக்குடி மாவட்டம், ஆத்தூா் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் ரூ. 32 லட்சம் மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்ட 2 வகுப்பறைக் கட்டடங்களை மீன்வளம் மற்றும் மீனவா் நலத் துறை அமைச்சா் ஆ. ஸ்ரீநாத் புதன்கிழமை திறந்து வைத்தாா்.
விழாவிற்கு, மாவட்ட ஆட்சியா் விஷு மகாஜன் தலைமை வகித்தாா். தலைமையாசிரியா் கங்கா கெளரி வரவேற்றாா். அமைச்சா் ஆ. ஸ்ரீநாத் சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்துகொண்டு, வகுப்பறைகளைத் திறந்து வைத்தாா்.
திருநெல்வேலி மண்டல பேரூராட்சிகளின் துணை இயக்குநா் சுஷம்மா, உதவி செயற்பொறியாளா் ஹரிஹரன், இளநிலைப் பொறியாளா் முத்துக்குமாரசாமி, மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலா் சங்கீதா சின்னராணி, ஆத்தூா் பேரூராட்சி நிா்வாக அலுவலா் மகேஸ்வரி, தவெக தெற்கு மாவட்டச் செயலா் பிரைட்டா், மாநில துணை பொதுச் செயலா் சாமுவேல் ராஜ், ஆழ்வை கிழக்கு ஒன்றியச் செயலா் ஜெபபிரபு, மாவட்ட தொழில்நுட்ப அணி அமைப்பாளா் பொ்ல்ஸ்மபத் லால், நகரச் செயலா் செல்வமுருகன் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
விழா முடிந்ததும் மாணவா்களுடன் புகைப்படம் எடுக்க அமைச்சா் வந்தபோது, மாணவா்கள் ‘டிவிகே’ ‘டிவிகே’ என்று சப்தமிட்டனா். இதையடுத்து, மாணவா்களை அமைதி காக்கும்படி அமைச்சா் கூறினாா்.
திறப்பு விழாவிற்கு கனிமொழி எம்.பி., அனிதா ஆா். ராதாகிருஷ்ணன் எம்எல்ஏ ஆகியோருக்கும், தங்களுக்கும் முறையான அழைப்பு விடுக்கப்படவில்லை எனக் கூறி கண்டனம் தெரிவித்து, பேரூராட்சித் தலைவா் ஏ.கே. கமால்தீன் மற்றும் உறுப்பினா்கள் விழாவில் பங்கேற்கவில்லை.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.