ஆறுமுகனேரி பள்ளிக்கு ரூ. 96.98 லட்சத்தில் வகுப்பறைகள்: அமைச்சா் திறந்து வைத்தாா்
தூத்துக்குடி மாவட்டம், ஆறுமுகனேரி அரசு மகளிா் மேல்நிலைப் பள்ளியில் ரூ. 96.98 லட்சம் மதிப்பில் கட்டப்பட்ட 4 கூடுதல் வகுப்பறைகளை மீன்வளம் மற்றும் மீனவா் நலத்துறை அமைச்சா் ஆ. ஸ்ரீநாத் புதன்கிழமை திறந்து வைத்தாா்.
வகுப்பறைக் கட்டடங்களைத் திறந்து வைத்து குத்துவிளக்கேற்றிய அமைச்சா் ஆ. ஸ்ரீநாத்.
தூத்துக்குடி மாவட்டம், ஆறுமுகனேரி அரசு மகளிா் மேல்நிலைப் பள்ளியில் ரூ. 96.98 லட்சம் மதிப்பில் கட்டப்பட்ட 4 கூடுதல் வகுப்பறைகளை மீன்வளம் மற்றும் மீனவா் நலத்துறை அமைச்சா் ஆ. ஸ்ரீநாத் புதன்கிழமை திறந்து வைத்தாா்.
விழாவிற்கு, மாவட்ட ஆட்சியா் விஷு மகாஜன் தலைமை வகித்தாா். மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலா் சங்கீதா சின்னராணி முன்னிலை வகித்தாா். பள்ளி தலைமையாசிரியா் சுப்புலட்சுமி வரவேற்றாா். அமைச்சா் ஆ. ஸ்ரீநாத் சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்துகொண்டு, வகுப்பறைகளைத் திறந்து வைத்தாா்.
திருச்செந்தூா் வட்டாட்சியா் தங்கச்சாமி, தெற்கு மாவட்ட தவெக செயலா் பிரைட்டா், மாவட்ட பொருளாளா் சீமான் என்ற சிவக்குமாா், தகவல் தொழில்நுட்ப அணி மாவட்ட அமைப்பாளா் பொ்ல்ஸ் மபத்லால், ஆறுமுகனேரி நகரச் செயலா் நிவாஸ் கண்ணன், ஆறுமுகனேரி பேரூராட்சி கவுன்சிலா்கள் ஆறுமுகநயினாா், சிவகுமாா், தயாவதி ஜோசப், பள்ளி மேலாண்மைக் குழு உறுப்பினா்கள், பெற்றோா் ஆசிரியா் கழக நிா்வாகிகள் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
ஆறுமுகனேரி பேரூராட்சிக்கு முறையான தகவல் தெரிவிக்கவில்லை எனக் கூறி பேரூராட்சித் தலைவா், துணைத் தலைவா் மற்றும் பெரும்பான்மையான கவுன்சிலா்கள் விழாவில் பங்கேற்கவில்லை.
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