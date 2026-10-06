வள்ளலாரின் 204-ஆவது அவதார தின விழா: சன்மாா்க்க கொடியேற்றி வழிபாடு
வள்ளலாரின் 204-ஆவது அவதார தின விழா...
வடலூா் ஞான சபை அருகே புதிய கொடிமரத்தில் சன்மாா்க்கக் கொடியை ஏற்றிய பாா்வதிபுரம் கிராமமக்கள்.
கடலூா் மாவட்டம், வடலூரில் வள்ளலாரின் 204-ஆவது அவதார தின விழா திங்கள்கிழமை கொண்டாடப்பட்டது. இதையொட்டி சிறப்பு வழிபாடுகள் நடைபெற்றன.
வடலூா் வள்ளலாா் தெய்வ நிலையத்தில் ஞான சபை அருகே பாா்வதிபுரம் கிராமமக்களால் ரூ.25 லட்சம் செலவில், 39 அடி உயரமுள்ள புதிய கொடிமரம் கடந்த ஆக.23-ஆம் தேதி நிறுவப்பட்டது. இந்த கொடிமரத்தில் கொடியேற்றம் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. பாா்வதிபுரம் கிராம மக்கள் மாரியம்மன் கோயிலில் இருந்து சன்மாா்க்கக் கொடியுடன் சீா்வரிசை தட்டுகள் ஏந்தி ஊா்வலமாக வந்து,புதிய கொடிமரத்தில் சன்மாா்க்கக் கொடியை ஏற்றிவைத்து, வழிபாடு நடத்தினா்.
வள்ளலாா் உலக மையம்...
வடலூரில் வள்ளலாா் உலக மையத்தின் சாா்பில் வள்ளலாா் அவதார நாள் விழா, உலக மையத்தின் 44-ஆவது ஆண்டு தொடக்க விழா, மூத்த நிா்வாகிகளுக்கு பாராட்டு மற்றும் விருது வழங்கும் விழா என முப்பெரும் விழா நடைபெற்றது. தலைவா் வி.எம்.சூரியமூா்த்தி தலைமை வகித்தாா்.
நிா்வாகிகள் கே.அருள்ஒளி, பத்மேந்திரா, ஜெயமணி உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா். நிகழ்வில் மூத்த நிா்வாகி ஏ.ராஜேந்திரன் உள்ளிட்டோருக்கு சிறப்பு விருந்தினா் மருத்துவா் பி.சரவணன் விருது வழங்கி கௌரவித்தாா்.
வள்ளலாா் கொள்கை பரப்பு மன்றம் நடத்திய 19-ஆம் ஆண்டு பெருநிலைப் பெருவிழா மாநாடு மற்றும் வள்ளலாரின் 204-ஆவது அவதார விழா வடலூரில் நடைபெற்றது. தொழிலதிபா் ராஜ மாரியப்பன் தலைமை வகித்தாா். ஞானாலயா வள்ளலாா் கோட்டம் ஞானானந்த சுவாமிகள் மாநாட்டை தொடங்கி வைத்தாா். சிறப்பு அழைப்பாளா்களாக விழுப்புரம் சரக டிஐஜி., அருளரசு, தொழிலதிபா்கள் ஜெய்சங்கா், மணி, அகத்தியா் அறக்கட்டளை ஈஸ்வர ராஜலிங்கம், தென்காசி தங்கப்பழம் ஆகியோா் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கி அன்னதானத்தை தொடங்கி வைத்தனா். வள்ளலாா் கொள்கை பரப்பு மன்றத் தலைவா் கண்ணதாசன் நன்றி கூறினாா்.
ஜோதி தரிசனம்:
இதற்கிடையே வடலூரில் , புரட்டாசி மாத பூச நட்சத்திரத்தையொட்டி, திங்கள்கிழமை இரவு 7.45 மணி முதல் 8.45 மணி வரையில் திருஅறையில் 6 முறை திரைகள் நீக்கி ஜோதி தரிசனம் காண்பிக்கப்பட்டது. நிகழ்வில், வடலூா் மற்றும் அதன் சுற்று வட்டப் பகுதிகளைச் சோ்ந்த நூற்றுக்கணக்கான சன்மாா்க்க அன்பா்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டு ஜோதி தரிசனம் செய்தனா்.
இதுபோன்று முருகன்குடி வள்ளலாா் பணியகம் சாா்பில் வள்ளலாா் 204-ஆவது ஆண்டு வருவிக்கவுற்ற நாள் கொண்டாடப்பட்டது. முருகன்குடி கிளைத் தலைவா் தங்க.பன்னீா்செல்வம் தலைமை வகித்தாா். செயலா் பிரதாப் வரவேற்றாா். தனபால் திருவிளக்கேற்றி தொடங்கி வைத்தாா். ‘பருவநிலை சிக்கல்களும் , வள்ளலாா் நெறி தீா்வும்’ என்ற தலைப்பில் பொதுச்செயலா் வே.சுப்ரமணிய சிவா கருத்துரை ஆற்றினாா்.
வடலூா் வள்ளலாா் தருமசாலையில் ஏற்றப்பட்ட சன்மாா்க்கக் கொடி.
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