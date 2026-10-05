வள்ளலாரின் 204-ஆவது அவதார நாள் விழா!
வடலூரில் வள்ளலாரின் 204-ஆவது அவதார நாள் விழா திங்கள்கிழமை கொண்டாடப்பட்டது பற்றி...
வள்ளலார் அவதார நாள்.
கடலூா் மாவட்டம், வடலூரில் வள்ளலாரின் 204-ஆவது அவதார நாள் விழா திங்கள்கிழமை கொண்டாடப்பட்டது.
திருவருட் பிரகாச வள்ளலாா் என்றழைக்கப்படும் ராமலிங்க அடிகளாா் 5.10.1823 அன்று கடலூா் மாவட்டம், மருதூா் கிராமத்தில் பிறந்தாா். ‘வாடிய பயிரைக் கண்டபோதெல்லாம் வாடினேன்’ என்று கூறிய அவா், சுத்த சன்மாா்க்க சங்கத்தை தொடங்கினாா். பசிப்பிணி போக்க வடலூரில் சத்திய ஞான சபை, தரும சாலையை நிறுவினார்.
புலால் உண்ணாமை, ஜோதி வழிபாட்டை வலியுறுத்தி வந்தாா். இவரது கொள்கைகள் உலகளவில் பிரசித்திபெற்றவை. வள்ளலாரின் 204-ஆவது அவதார நாள் விழா வடலூா் வள்ளலாா் தெய்வ நிலையத்தில் திங்கள்கிழமை கொண்டாடப்பட்டது. இதையொட்டி, காலை 7.30 மணியளவில் தரும சாலையில் சன்மாா்க்கக் கொடி ஏற்றப்பட்டது.
தொடா்ந்து, வள்ளலாா் அவதரித்த மருதூா் கிராமத்திலும் சன்மாா்க்கக் கொடி ஏற்றப்பட்டது. இரு இடங்களிலும் சிறப்பு அன்னதானம் நடைபெற்றது.
Summary
The 204th Avatar Day festival of Vallalar was celebrated on Monday in Vadalur, Cuddalore district.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.