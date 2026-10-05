பார்வதிபுரம் மக்கள் கொடையில் புதிய கொடிமரம்!
ஞான சபை அருகே நிறுவப்பட்ட புதிய கொடிமரத்தில் கொடியேற்ற நிகழ்வு பற்றி...
புதிய கொடிமரம்.
வள்ளலார் அவதார நாளையொட்டி ஞான சபை அருகே நிறுவப்பட்ட புதிய கொடிமரத்தில் கொடியேற்றம் நடைபெற்றது.
கடலூர் மாவட்டம், வடலூர் வள்ளலார் தெய்வ நிலையத்தில் வள்ளலாரின் 204-ஆவது அவதார திருநாள் திங்கள்கிழமை கொண்டாடப்பட்டது. இந்நிகழ்வின் போது பார்வதிபுரம் கிராம மக்களால் ஞான சபை அருகே நிறுவப்பட்ட புதிய கொடிமரத்தில் கொடியேற்றம் நடைபெற்றது.
முன்னதாக பார்வதி கிராம மக்கள் சீர்வரிசையுடன் ஞான சபைக்கு வருகை தந்தனர். அவர்களை வள்ளலார் தெய்வ நிலையம் சார்பில் மேளதாளம் முழங்க வரவேற்பு வழங்கி அழைத்துவரப்பட்டனர்.
பின்னர், வள்ளலார் திருஉருவப்படம் கொண்ட பல்லக்கு கொடிமரம் அருகே கொண்டுவரப்பட்ட பின்னர், கொடி பாடலுடன் சன்மார்க்க கொடி ஏற்றினர்.
Summary
On the occasion of Vallalar's Avatar Day, flag hoisting took place on the newly erected flagpole near the Gnana Sabha.
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