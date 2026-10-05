The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
சென்னை பூங்காவிலிருந்து தாம்பரம், செங்கல்பட்டு ரயில்கள் இயக்கம்!ஜூலையிலேயே சதி! கட்டடம் அல்லது விமானத்தின் மீது மோத திட்டம்! ப்ளைதுபை துணை விமானி வாக்குமூலம்பிளேக் தொற்றுக்கு பலியான ரஷிய ஆய்வாளர்! ஆய்வக குழாய் வெடித்து பரவியதா? அதிர்ச்சித் தகவல்பட்டினப்பாக்கம் தலைமைச் செயலகத்தை எதிர்த்த வழக்கு வாபஸ்!திட்ட தலைவர் தற்கொலை குறிப்பில் ஞானேஷ் குமார் பெயர்! 2006 கேரள லஞ்ச முறைகேடு வழக்கு! துவரம் பருப்பு கொள்முதல் விலையில் கிலோவுக்கு ரூ.31 மிச்சம்! தவெக அரசு சாதனைபிரசாரத்தில் கோடிக்கணக்கில் செலவழித்ததாக தவெக மீது புகார்குரூப் 4 தேர்வு அறிவிப்பு நாளை வெளியாகிறது! 10,000 பணியிடங்கள் நிரப்ப வாய்ப்பு ஈரான் எண்ணெய் வளத் துறை அமைச்சர் திடீர் ராஜிநாமா! ஆசிய விளையாட்டில் பதக்கம் வென்ற வீரர், வீராங்கனைகளுக்கு விருந்து அளிக்கிறார் முதல்வர் விஜய்! தங்கம், வெள்ளி விலை இன்றைய நிலவரம் (அக். 05) திட்ட தலைவர் தற்கொலை குறிப்பில் ஞானேஷ் குமார் பெயர்! சூடுபிடிக்கும் 2006 கேரள வழக்கு! விதிமீறல்: தவெக வேட்பாளர்கள் கோடிக்கணக்கில் செலவு செய்தார்களா? தேர்தல் ஆணையத்தில் புகார் சாலைத் திட்ட ஊழல் குற்றச்சாட்டு: ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிராக விசாரணை: கேரள அரசு உத்தரவு!

அனைத்து உயிர்களையும் ஒன்றாகக் கருதிய வள்ளலார் பிறந்த நாள்: மு.க. ஸ்டாலின்

வள்ளலார் பிறந்த நாளையொட்டி மு.க. ஸ்டாலின் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் தளப் பதிவு பற்றி....

All lives are equal; Vallalar's birth anniversary: M.K. Stalin

மு.க. ஸ்டாலின்

Published On :

அனைத்து உயிர்களையும் ஒன்றாகக் கருதிய வள்ளலார் பிறந்த நாள் என்று திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் தனது எக்ஸ் தளத்தில்,

தனிப்பெரும் கருணை நாள்: சாதி, சமயம், சடங்குகளைக் கடந்து அனைத்து உயிர்களையும் ஒன்றாகக் கருதிய வள்ளலார் பிறந்த நாள்

தமிழ்நாட்டின் வரலாற்றில் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு:

🔹வள்ளலாரின் உயரிய கருத்துகள் உலகெலாம் சென்றடைய அனைத்துலக வள்ளலார் மாநாடு,

🔹அம்மாநாட்டில் 8 புதிய அறிவிப்புகள்,

🔹வள்ளலார் முப்பெரும் விழா,

🔹வள்ளலார் வாழ்ந்த மருதூர் இல்லம் புனரமைப்பு,

🔹திருவொற்றியூர் நெடுஞ்சாலைக்கு வள்ளலார் பெயரைச் சூட்டியது என வள்ளலாரைப் போற்றிச் சிறப்பித்தது நமது #DravidianModel அரசு.

வள்ளலார் ஏற்றிய அணையா விளக்கைப் போல அவர் வலியுறுத்திய சமூகநீதி, சமத்துவ மற்றும் மூடநம்பிக்கை எதிர்ப்புக் கருத்துகளும் சுடர்விட்டு மக்கள் மனங்களில் எரிய வேண்டும்! மதமென்னும் பேய் நம்மைப் பிடியாதிருக்க வேண்டும்!” என்று தெரிவித்துள்ளார்.

Summary

"Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) President M.K. Stalin has stated that Vallalar is the one who considered all living beings as equal."

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

அன்பு மற்றும் கருணையின் வடிவமாகத் திகழ்ந்த வள்ளலார்! முதல்வர் விஜய் பதிவு

அன்பு மற்றும் கருணையின் வடிவமாகத் திகழ்ந்த வள்ளலார்! முதல்வர் விஜய் பதிவு

பார்வதிபுரம் மக்கள் கொடையில் புதிய கொடிமரம்!

பார்வதிபுரம் மக்கள் கொடையில் புதிய கொடிமரம்!

வள்ளலாரின் 204-ஆவது அவதார நாள் விழா!

வள்ளலாரின் 204-ஆவது அவதார நாள் விழா!

பிரதமர் மோடிக்கு மு.க. ஸ்டாலின் பிறந்த நாள் வாழ்த்து!

பிரதமர் மோடிக்கு மு.க. ஸ்டாலின் பிறந்த நாள் வாழ்த்து!

விடியோக்கள்

”எந்த துண்டுச்சீட்டும் வரவில்லை!” பேரவைத் தலைவர் ஜேசிடி பிரபாகர் | TVK

”எந்த துண்டுச்சீட்டும் வரவில்லை!” பேரவைத் தலைவர் ஜேசிடி பிரபாகர் | TVK

CM Bro! சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படை எங்கே? மு.க. ஸ்டாலின் அடுக்கிய குற்றச்சாட்டுகள்! | DMK | TVK

CM Bro! சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படை எங்கே? மு.க. ஸ்டாலின் அடுக்கிய குற்றச்சாட்டுகள்! | DMK | TVK

FOLLOW US

ON GOOGLE DISCOVER