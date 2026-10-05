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அன்பு மற்றும் கருணையின் வடிவமாகத் திகழ்ந்த வள்ளலார்! முதல்வர் விஜய் பதிவு

வள்ளலார் பிறந்த நாளையொட்டி முதல்வர் விஜய் பதிவு....

TN CM Vijay

முதல்வர் விஜய் - கோப்புப் படம்

Published On :

அன்பு மற்றும் கருணையின் வடிவமாகத் திகழ்ந்த வள்ளலார் வழியில் தொடர்ந்து பயணிப்போம் என்று அவரது பிறந்த நாளில் முதல்வர் விஜய் பதிவிட்டுள்ளார்.

இதுதொடர்பாக முதல்வர் விஜய் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில்,

"அருட்பெருஞ்ஜோதியாய், தனிப்பெருங்கருணையாய்த் திகழ்ந்த திருவருட்பிரகாச வள்ளலார் பிறந்த இந்நன்னாளில், அவரது உயரிய சிந்தனைகளை நினைவுகூர்ந்து போற்றி வணங்குகிறேன்.

பசித்த உயிர்க்கு உணவளிப்பதே இறைப்பணி; சாதி, சமய வேறுபாடுகளைக் கடந்து அனைத்து உயிர்களையும் தம்முயிர்போல் நேசிப்பதே சன்மார்க்கம்; ஜீவகாருண்யமே வாழ்வியல் நெறி என்ற வள்ளலார் உயரிய கொள்கைகள், மனிதநேயத்தின் மாபெரும் விழுமியங்களாகத் திகழ்கின்றன.

உயிர்கள் அனைத்தையும் ஒன்றாகக் கருதி, அன்பு மற்றும் கருணையின் வடிவமாகத் திகழ்ந்த வள்ளலார் வழியில் தொடர்ந்து பயணிப்போம்!" என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

Summary

Chief Minister Vijay post on the occasion of Vallalar birthday

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