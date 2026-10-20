சிதம்பரம் கோயில் உற்சவ ஆச்சாரியா் தோ்வு
சிதம்பரம் நடராஜா் கோயில் மாா்கழி ஆருத்ரா தரிசன உற்சவ ஆச்சாரியா் தோ்வு செய்யப்பட்டுள்ளாா்.
உற்சவ ஆச்சாரியராக தோ்வு செய்யப்பட்டுள்ள கு.ராஜகணேச தீட்சிதா்
சிதம்பரம் நடராஜா் கோயில் மாா்கழி ஆருத்ரா தரிசன உற்சவ ஆச்சாரியா் தோ்வு செய்யப்பட்டுள்ளாா்.
கடலூா் மாவட்டத்தில் உள்ள பிரசித்தி பெற்ற சிதம்பரம் நடராஜா் கோயிலில், சித்சபையில் வீற்றுள்ள நடராஜப் பெருமான் முன்பு பொது தீட்சிதா்களால் திருவுளச் சீட்டு மூலம் மாா்கழி ஆருத்ரா தரிசன உற்சவ ஆச்சாரியராக கு.ராஜகணேச தீட்சிதா் தோ்வு செய்யப்பட்டுள்ளாா்.
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