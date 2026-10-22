பிரதமரின் தொழிற்பயிற்சித் திட்டத்தில் சேர இளைஞா்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்: ஆட்சியா்
பிரதமரின் தொழிற்பயிற்சித் திட்டத்தில் சேர தகுதியான கடலூா் மாவட்ட இளைஞா்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என மாவட்ட ஆட்சியா் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமாா் தெரிவித்துள்ளாா்.
கோப்புப்படம்
பிரதமரின் தொழிற்பயிற்சித் திட்டத்தில் சேர தகுதியான கடலூா் மாவட்ட இளைஞா்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என மாவட்ட ஆட்சியா் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமாா் தெரிவித்துள்ளாா்.
இதுகுறித்து அவா் வியாழக்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு: மத்திய நிறுவன விவகாரங்கள் அமைச்சகத்தின் கீழ் பிரதமரின் தொழிற்பயிற்சித் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இத்திட்டத்தின் மூலம் முன்னணி நிறுவனங்களில் இளைஞா்களுக்கு தொழிற்பயிற்சி வழங்கப்படுவதுடன், பல்வேறு தொழில்கள் மற்றும் துறைகளின் நடைமுறைப் பணிச்சூழலை நேரடியாக அறிந்து கொள்ளும் வாய்ப்பும் வழங்கப்படுகிறது.
அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் 500 முன்னணி நிறுவனங்களில் ஒரு கோடி இளைஞா்களுக்கு தொழிற்பயிற்சி வழங்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டத்தில் சேர 18 முதல் 25 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும். 6 முதல் 9 மாதங்கள் வரை தொழிற்பயிற்சி வழங்கப்படும்.
பத்தாம் வகுப்பு, பிளஸ் 2, தொழிற்பயிற்சி நிலையம், பட்டயப் படிப்பு, பல்தொழில்நுட்பக் கல்லூரி, இளநிலை மற்றும் முதுநிலைப் பட்டப்படிப்பு முடித்தவா்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.
பயிற்சிக் காலத்தில் மாதந்தோறும் ரூ.9 ஆயிரம் ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும். பயிற்சிக் காலத்தில் ஒருமுறை வழங்கப்படும் ரூ.6 ஆயிரம் கூடுதல் உதவித்தொகை இரண்டு தவணைகளாக வழங்கப்படும். முதல் தவணை பயிற்சியில் சோ்ந்த ஒரு மாதத்துக்குள்ளும், இரண்டாவது தவணை 3 மாதங்களுக்குப் பிறகும் வழங்கப்படும். பயிற்சியை நிறைவு செய்தவா்களுக்கு சான்றிதழ் வழங்கப்படும்.விண்ணப்பதாரரின் குடும்ப ஆண்டு வருமானம் ரூ.12 லட்சத்துக்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும்.
கடலூா் மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த இளைஞா்கள் பதிவு செய்வது தொடா்பான சந்தேகங்களுக்கு கடலூா் மாவட்ட திறன் அலுவலகத்தை மின்னஞ்சல் மூலமாகவோ அல்லது மாவட்ட திறன் மையம், திறனகம், முதல் தளம், மாநகராட்சி மண்டல அலுவலகம்-மண்டலம் 1, குண்டுசாலை, செம்மண்டலம், கடலூா்-607001 என்ற முகவரியில் நேரிலோ அணுகலாம் எனக் குறிப்பிட்டுள்ளாா்.
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