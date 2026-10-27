பெரியநாயகி அம்மன் கோயிலில் திருட்டு: 4 போ் கைது- நகை, பூஜைப் பொருள்கள், பணம் பறிமுதல்
பெண்ணாடம் அருகே இறையூா் பெரியநாயகி அம்மன் கோயிலில் நகை, உண்டியல் பணம் மற்றும் பூஜைப் பொருள்கள் திருடப்பட்ட சம்பவத்தில் 4 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
பெண்ணாடம் அருகே இறையூா் பெரியநாயகி அம்மன் கோயிலில் நகை, உண்டியல் பணம் மற்றும் பூஜைப் பொருள்கள் திருடப்பட்ட சம்பவத்தில் 4 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
கடலூா் மாவட்டம், பெண்ணாடம் அருகே இறையூா் வெள்ளாற்றங்கரையில் உள்ள பெரியநாயகி அம்மன் கோயிலில் கடந்த 24-ஆம் தேதி இரவு பூட்டை உடைத்து புகுந்த மா்ம நபா்கள், அம்மன் சிலையில் அணிவிக்கப்பட்டிருந்த தங்க நகைகள், பித்தளை பூஜைப் பொருள்கள், ரொக்கம் உள்ளிட்டவற்றை திருடிச் சென்றனா். மேலும், கோயிலில் இருந்த 2 உண்டியல்களையும் எடுத்துச் சென்று, வெள்ளாற்றில் வைத்து உடைத்து அதிலிருந்த பணத்தை திருடிச் சென்றனா்.
இதுகுறித்து பெண்ணாடம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தினா். மேலும், விரல்ரேகை உள்ளிட்ட தடயங்களும் சேகரிக்கப்பட்டன.
இந்நிலையில், பெண்ணாடம் பகுதியில் திங்கள்கிழமை இரவு சந்தேகத்துக்கிடமாக சுற்றித்திரிந்த 4 பேரைப் பிடித்து போலீஸாா் விசாரணை மேற்கொண்டனா். இதில், அவா்கள் பெண்ணாடம் சோழ நகரைச் சோ்ந்த ம.சூா்யமூா்த்தி (29), சீ.காா்த்திகேயன் (30), இ.காா்த்திக் ராஜா (30), பா.செல்வம் (29) என்பதும், இறையூா் வெள்ளாற்றங்கரையில் உள்ள பெரியநாயகி அம்மன் கோயிலில் நடைபெற்ற திருட்டு சம்பவத்தில் 4 பேருக்கும் தொடா்பிருப்பதும் தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, அவா்களை போலீஸாா் கைது செய்தனா். விசாரணையின் அடிப்படையில், காா்த்திக் வீட்டிலிருந்து பித்தளை பூஜைப் பொருள்களும், சூரியமூா்த்தி வீட்டிலிருந்து ரூ.5,200 ரொக்கம் மற்றும் திருடப்பட்ட தங்க நகைகளும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. மேலும், இது தொடா்பாக கைது செய்யப்பட்ட 4 பேரிடமும் போலீஸாா் தொடா்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
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