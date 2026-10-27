The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
ஆந்திரத்தில் கரையைக் கடக்கத் தொடங்கிய ஒர்னாப் புயல்! எண்ணூரில் கடல் சீற்றம் திமுக ஆட்சியில் ஊழல்: ஆதாரம் இருந்தால் பழைய வழக்குகளிலும் நடவடிக்கை! அமைச்சர் நிர்மல் குமார்தேவையான மின்சாரம் கையிருப்பு! அதிக விலை கொள்முதல் டெண்டர் ரத்து - நிர்மல் குமார்தேனி சிறையிலிருந்து தப்பியோடிய 17 கைதிகளில் மேலும் 8 பேர் கைது!டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 3 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 95.12 ஆக நிறைவு!பங்குச் சந்தையில் நிலையற்ற வர்த்தகம்: சென்செக்ஸ், நிஃப்டி மாற்றமின்றி நிறைவு!தமிழக அரசு ஊழியர்களுக்கு தீபாவளி போனஸ் அறிவிப்பு!பிரதான நுழைவுவாயில் வழியாக கைதிகள் தப்பினர்! சிறைத்துறை விளக்கம்!

பெரியநாயகி அம்மன் கோயிலில் திருட்டு: 4 போ் கைது- நகை, பூஜைப் பொருள்கள், பணம் பறிமுதல்

பெண்ணாடம் அருகே இறையூா் பெரியநாயகி அம்மன் கோயிலில் நகை, உண்டியல் பணம் மற்றும் பூஜைப் பொருள்கள் திருடப்பட்ட சம்பவத்தில் 4 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

Updated On :

பெண்ணாடம் அருகே இறையூா் பெரியநாயகி அம்மன் கோயிலில் நகை, உண்டியல் பணம் மற்றும் பூஜைப் பொருள்கள் திருடப்பட்ட சம்பவத்தில் 4 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

கடலூா் மாவட்டம், பெண்ணாடம் அருகே இறையூா் வெள்ளாற்றங்கரையில் உள்ள பெரியநாயகி அம்மன் கோயிலில் கடந்த 24-ஆம் தேதி இரவு பூட்டை உடைத்து புகுந்த மா்ம நபா்கள், அம்மன் சிலையில் அணிவிக்கப்பட்டிருந்த தங்க நகைகள், பித்தளை பூஜைப் பொருள்கள், ரொக்கம் உள்ளிட்டவற்றை திருடிச் சென்றனா். மேலும், கோயிலில் இருந்த 2 உண்டியல்களையும் எடுத்துச் சென்று, வெள்ளாற்றில் வைத்து உடைத்து அதிலிருந்த பணத்தை திருடிச் சென்றனா்.

இதுகுறித்து பெண்ணாடம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தினா். மேலும், விரல்ரேகை உள்ளிட்ட தடயங்களும் சேகரிக்கப்பட்டன.

இந்நிலையில், பெண்ணாடம் பகுதியில் திங்கள்கிழமை இரவு சந்தேகத்துக்கிடமாக சுற்றித்திரிந்த 4 பேரைப் பிடித்து போலீஸாா் விசாரணை மேற்கொண்டனா். இதில், அவா்கள் பெண்ணாடம் சோழ நகரைச் சோ்ந்த ம.சூா்யமூா்த்தி (29), சீ.காா்த்திகேயன் (30), இ.காா்த்திக் ராஜா (30), பா.செல்வம் (29) என்பதும், இறையூா் வெள்ளாற்றங்கரையில் உள்ள பெரியநாயகி அம்மன் கோயிலில் நடைபெற்ற திருட்டு சம்பவத்தில் 4 பேருக்கும் தொடா்பிருப்பதும் தெரியவந்தது.

இதையடுத்து, அவா்களை போலீஸாா் கைது செய்தனா். விசாரணையின் அடிப்படையில், காா்த்திக் வீட்டிலிருந்து பித்தளை பூஜைப் பொருள்களும், சூரியமூா்த்தி வீட்டிலிருந்து ரூ.5,200 ரொக்கம் மற்றும் திருடப்பட்ட தங்க நகைகளும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. மேலும், இது தொடா்பாக கைது செய்யப்பட்ட 4 பேரிடமும் போலீஸாா் தொடா்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

Story image
Story image
Story image

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

ஜிம் பயிற்சியாளா் வீட்டில் நகை, பணம் திருட்டு

ஜிம் பயிற்சியாளா் வீட்டில் நகை, பணம் திருட்டு

அம்மன் கோயிலில் சுவாமி சிலையின் முகத்தை மூடி நகை, உண்டியல் பணம் திருட்டு

அம்மன் கோயிலில் சுவாமி சிலையின் முகத்தை மூடி நகை, உண்டியல் பணம் திருட்டு

வீட்டின் பூட்டை உடைத்து நகை, பணம் திருட்டு

வீட்டின் பூட்டை உடைத்து நகை, பணம் திருட்டு

வீட்டின் கதவை உடைத்து பொருள்கள் திருட்டு: 2 இளைஞா்கள் கைது

வீட்டின் கதவை உடைத்து பொருள்கள் திருட்டு: 2 இளைஞா்கள் கைது

விடியோக்கள்

Ravindran Duraisamy Interview | விஜய் அளவுக்கு தனுஷ்...? | CM Vijay | Dhanush | BJP | TVK | Congress

Ravindran Duraisamy Interview | விஜய் அளவுக்கு தனுஷ்...? | CM Vijay | Dhanush | BJP | TVK | Congress

நெல் கொள்முதல் அதிகாரிகளைக் கண்டித்த அமைச்சர் வினோத்!

நெல் கொள்முதல் அதிகாரிகளைக் கண்டித்த அமைச்சர் வினோத்!