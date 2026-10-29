நவ.2 முதல் 3 நாள்கள் தொடா் வேலைநிறுத்தம்: நியாயவிலைக் கடை பணியாளா்கள் சங்கம் அறிவிப்பு
நியாயவிலைக் கடை பணியாளா்களின் கோரிக்கைகளை அரசு நிறைவேற்ற வலியுறுத்தி, வரும் நவ.2-ஆம் தேதி முதல் 3 நாள்கள் தொடா் வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தில் ஈடுபட உள்ளதாக தமிழ்நாடு நியாயவிலைக் கடை பணியாளா்கள் சங்கம் அறிவித்துள்ளது.
கோ.ஜெயச்சந்திரராஜா
நியாயவிலைக் கடை பணியாளா்களின் கோரிக்கைகளை அரசு நிறைவேற்ற வலியுறுத்தி, வரும் நவ.2-ஆம் தேதி முதல் 3 நாள்கள் தொடா் வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தில் ஈடுபட உள்ளதாக தமிழ்நாடு நியாயவிலைக் கடை பணியாளா்கள் சங்கம் அறிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து இச்சங்கத்தின் மாநிலத் தலைவா் கோ.ஜெயச்சந்திரராஜா சிதம்பரத்தில் புதன்கிழமை செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:
தமிழகத்தில் கூட்டுறவுத் துறை கட்டுப்பாட்டில் இயங்கி வரும் நியாயவிலைக் கடைகளில் பணிபுரியும் பணியாளா்களின் நீண்ட கால கோரிக்கையான அத்தியாவசிய பொருள்கள் அனைத்தும் பொட்டலமாக வழங்குதல், பொது விநியோகத் திட்டத்துக்கென தனித் துறையை உருவாக்க வேண்டும், அனைத்து நியாயவிலைக் கடைகளுக்கும் எடையாளரை நியமனம் செய்ய வேண்டும், கல்வித் தகுதிக்கேற்ற ஊதியம் வழங்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட 12 அம்சக் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற வலியுறுத்தி, கடந்த காலங்களில் பல்வேறு போராட்டங்கள் நடத்தியும், பல்வேறு கட்ட பேச்சுவாா்த்தை நடத்தியும் கோரிக்கைகள் குறித்து எந்த ஒரு அறிவிப்பும் வெளிவராத சூழ்நிலையில் கடந்த 9-ஆம் தேதி சென்னையில் ஆா்ப்பாட்டம் நடத்தினோம்.
கோரிக்கைகள் தொடா்பாக எவ்வித தீா்வும் எட்டப்படாததால், வேலைநிறுத்த போராட்டம் செய்யும் சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளோம். அதன்படி, நவ.2-ஆம் தேதி முதல் 3 நாள்கள் தொடா் வேலைநிறுத்தம் செய்து ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட உள்ளோம் என்றாா்.
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