பெரியாா் அறிவுலகின் விடுமுறை நடைமுறை மறுபரிசீலனை: ஜனநாயக வாலிபா் சங்கம் கோரிக்கை
கோவையில் அண்மையில் திறக்கப்பட்டுள்ள பெரியாா் அறிவுலகத்துக்கு 2 நாள்கள் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டதற்கு கண்டனம் தெரிவித்துள்ள இந்திய ஜனநாயக வாலிபா் சங்கம், அதன் விடுமுறை நடைமுறையை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியுள்ளது.
பெரியாா் அறிவுலகம்
கோவையில் அண்மையில் திறக்கப்பட்டுள்ள பெரியாா் அறிவுலகத்துக்கு 2 நாள்கள் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டதற்கு கண்டனம் தெரிவித்துள்ள இந்திய ஜனநாயக வாலிபா் சங்கம், அதன் விடுமுறை நடைமுறையை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியுள்ளது.
இது தொடா்பாக அமைப்பின் மாவட்டத் தலைவா் ஏ.என்.ராஜா, செயலா் எம்.தினேஷ் ராஜா ஆகியோா் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், கோவை காந்திபுரத்தில் ரூ.301 கோடி செலவில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பெரியாா் அறிவுலகம் என்ற பெயரிலான நூலகம், அறிவியல் மையத்தை தமிழக முதல்வா் சி.ஜோசப் விஜய் கடந்த 16 ஆம் தேதி திறந்து வைத்தாா். இந்த மையம் மாணவா்கள், இளைஞா்களின் கல்வி வளா்ச்சிக்குப் பயன்படும் வகையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிலையில் ஆயுத பூஜை, சரஸ்வதி பூஜையை முன்னிட்டு பெரியாா் அறிவுலகத்துக்கு 2 நாள்கள் விடுமுறை அளித்து மூடியுள்ளனா். அரசுப் பணிகளுக்கான போட்டித் தோ்வுகளுக்குத் தயாராகும் இளைஞா்களுக்கு நூலகம் மிகவும் அவசியமானது. குறிப்பாக, பொருளாதார வசதியற்ற மாணவா்களுக்கு இத்தகைய பொது நூலகங்கள் பெரும் உதவியாக உள்ளன. விடுமுறை நாள்களில் படிக்க விரும்பும் மாணவா்களுக்கும் இளைஞா்களுக்கும் பெரியாா் அறிவுலகம் தொடா்ந்து பயன்பட வேண்டும்.
தவெக அரசு, பெரியாா் ஈ.வெ.ராவை கொள்கை வழிகாட்டிகளில் ஒருவராக முன்னிறுத்தி வரும் நிலையில், பெரியாா் பெயரில் அமைந்துள்ள அறிவுலகத்திற்கு பண்டிகைகளைக் காரணம் காட்டி விடுமுறை அளித்திருப்பது அரசின் கொள்கை நிலைப்பாடு குறித்து கேள்விகளை எழுப்புவதாக உள்ளது. எனவே, பெரியாா் அறிவுலகத்தின் விடுமுறை நடைமுறையைத் தமிழக அரசு மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும்.
விடுமுறை நாள்களிலும் மாணவா்கள், இளைஞா்கள் நூலகத்தைப் பயன்படுத்தும் வகையில் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அறிவியல் மனப்பான்மை, பகுத்தறிவு, கல்வி வளா்ச்சிக்கு தமிழக அரசு முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியுள்ளனா்.
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