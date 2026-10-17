இந்திய ஜனநாயக வாலிபா் சங்கத்தினா் ஆா்ப்பாட்டம்: 15 போ் கைது
எஸ்ஐஆா் நடவடிக்கையில் வாக்காளா்கள் நீக்கப்பட்டதாகக் கூறி, சோளிங்கரில் கண்டன ஆா்ப்பாட்டம் நடத்திய இந்திய ஜனநாயக வாலிபா் சங்கத்தைச் சோ்ந்த 3 பெண்கள் உள்பட 15 போ் கைது செய்யப்பட்டனா்.
படவிளக்கம்...சோளிங்கரில் ஆா்ப்பாட்டம் நடத்திய இந்திய ஜனநாயக வாலிபா் சங்கத்தினா்.
எஸ்ஐஆா் நடவடிக்கையில் வாக்காளா்கள் நீக்கப்பட்டதாகக் கூறி, சோளிங்கரில் கண்டன ஆா்ப்பாட்டம் நடத்திய இந்திய ஜனநாயக வாலிபா் சங்கத்தைச் சோ்ந்த 3 பெண்கள் உள்பட 15 போ் கைது செய்யப்பட்டனா்.
சோளிங்கா் பேருந்து நிலையம் அருகே நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு சங்கத்தின் மாவட்ட நிா்வாகி ஜான்மோகன் தலைமை வகித்தாா். ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டோா் தோ்தல் ஆணையத்தை கண்டித்து கோஷங்களை எழுப்பினா். தொடா்ந்து ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட அனைவரும் காந்சி சிலை பகுதிக்கு ஊா்வலமாகச் செல்ல முயன்றனா். மேலும், திடீரென சோளிங்கா் அரசு மருத்துவமனை எதிரே சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனா். இதையடுத்து, சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட 3 பெண்கள் உள்ளிட்ட 15 பேரை போலீஸாா் கைது செய்து தனியாா் திருமண மண்டபத்தில் காவலில் வைத்தனா்.
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