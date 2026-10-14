பெரியாா் அறிவுலகத்தை முதல்வா் நாளை திறந்துவைக்கிறாா்
கோவை, காந்திபுரத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பெரியாா் அறிவுலகத்தை முதல்வா் ச.ஜோசப் விஜய் வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கி வைக்க உள்ள நிலையில், மாநகரில் 2 ஆயிரம் போலீஸாா் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனா்.
காந்திபுரத்தில் பணிகள் நிறைவடைந்து திறப்பு விழாவுக்கு காத்திருக்கும் பெரியாா் அறிவுலகம்.
கோவை, காந்திபுரத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பெரியாா் அறிவுலகத்தை முதல்வா் ச.ஜோசப் விஜய் வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கி வைக்க உள்ள நிலையில், மாநகரில் 2 ஆயிரம் போலீஸாா் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனா். மேலும், ட்ரோன்கள் பறக்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
கோவை, காந்திபுரம் பேருந்து நிலையம் அருகே ரூ.300 கோடி மதிப்பீட்டில் 8 தளங்களுடன் 1,98,000 சதுரஅடி பரப்பளவில் பெரியாா் அறிவுலகம் மற்றும் ஆராய்ச்சி மையம் அமைக்கும் பணி கடந்த 2024 நவம்பா் 6-ஆம் தேதி தொடங்கியது.
இதில் ஒரு லட்சம் புத்தகங்கள் வைக்கும் வசதி, அறிவியல் மையத்தில் குழந்தைகள், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான பிரத்யேக வசதிகள், ஆராய்ச்சி படிப்பகங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன. பெரியாா் அறிவுலகம் கட்டி முடிக்கப்பட்டு, தற்போது திறப்பு விழாவுக்கு தயாா் நிலையில் உள்ளது.
இந்நிலையில், வருகிற அக்டோபா் 16ஆம் தேதி (வெள்ளிக்கிழமை) கோவைக்கு வருகை தரும் முதல்வா் ச.ஜோசப் விஜய், பெரியாா் அறிவுலகத்தை திறந்துவைக்க உள்ளாா். முதல்வா் வருகையை முன்னிட்டு விமான நிலையத்தில் இருந்து பெரியாா் அறிவுலகம் வரை சாலையின் இருபுறங்களிலும் தீவிர பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் அமைக்க காவல் துறை சாா்பில் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி, மாநகரில் 2 ஆயிரம் போலீஸாா் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட உள்ளதாக காவல் துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. முதல்வா் வருகை காரணமாக, விமான நிலையம், பீளமேடு, ரெட்பீல்டு, காந்திபுரம் பேருந்து நிலையம் மற்றும் விழா நடைபெறும் பகுதிகள் உள்ளிட்ட இடங்களில் ட்ரோன்கள் பறக்க போலீஸாா் தடை விதித்துள்ளனா்.
கோவை விமான நிலையத்துக்கு வெள்ளிக்கிழமை முற்பகல் 11 மணிக்கு வந்தடையும் முதல்வா் ச.ஜோசப் விஜய், 11.50 மணிக்கு பெரியாா் அறிவுலகம் கல்வெட்டை திறந்துவைக்கிறாா். 12.30 மணிக்கு நடைபெறும் அரசு விழாவில், புதிய பணிகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டி, பயனாளிகளுக்கு அரசு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்குகிறாா். நிகழ்ச்சிகளை முடித்துக்கொண்டு பிற்பகல் 1.40 மணிக்கு கோவையில் இருந்து விமானம் மூலம் சென்னை திரும்புகிறாா்.
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