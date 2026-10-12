அக். 16-ல் கோவை செல்லும் முதல்வர் விஜய்! பெரியாா் அறிவுலகத்தை திறந்து வைக்கிறார்!
பெரியார் அறிவுலகத்தை திறந்து வைக்கவுள்ள முதல்வர் விஜய்.
தமிழக முதல்வர் விஜய். - படம்: பிடிஐ.
பெரியாா் அறிவுலகம் கட்டி முடிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், வரும் 16-ஆம் தேதி கோவை செல்லும் முதல்வர் சி. ஜோசப் விஜய், திறந்து வைக்க உள்ளார்.
கோவை, காந்திபுரம் பேருந்து நிலையம் அருகே கடந்த 2024 நவம்பா் 6-ஆம் தேதி ரூ. 300 கோடி மதிப்பில் 8 தளங்களுடன், 1,98,000 சதுர அடி பரப்பளவில் பெரியார் அறிவுலகம் மற்றும் ஆராய்ச்சி மையம் அமைக்கும் பணி தொடங்கியது.
இதில் ஒரு லட்சம் புத்தகங்கள், அறிவியல் மையத்தில் குழந்தைகள், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான பிரத்யேக வசதிகள், ஆராய்ச்சி படிப்பகங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு வசதிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
அக். 16-ல் கோவை செல்லும் முதல்வர் விஜய், பெரியார் அறிவுலகம் மற்றும் ஆராய்ச்சி மையத்தை திறந்து வைக்கிறார்.
இதனைத் தொடர்ந்து, பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவர்களுடன் முதல்வர் விஜய் கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும், முடிவுற்ற திட்டங்களை திறந்து வைத்து, புதிய திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்ட உள்ளார்.
இதற்காக, கோவை மாவட்ட ஆட்சியர் பவன்குமார் க. கிரியப்பனவர், மேற்கு மண்டல காவல் துறை தலைவர் ரம்யாபாரதி மற்றும் அதிகாரிகள் ஆகியோர் அறிவுலகம் மற்றும் கட்டடத்தைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளை பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தனா். அந்தப் பகுதியைச் சுற்றிய சாலைகள், வீதிகளை தூய்மைப்படுத்தும் பணி தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
Summary
With the construction of 'Periyar Arivulagam' now complete, Chief Minister C. Joseph Vijay is set to inaugurate it during his visit to Coimbatore on the 16th.
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