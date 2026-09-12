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கொலை முயற்சி வழக்கில் தேடப்பட்டவா் கைது

கடலூா் மாவட்டம், நெய்வேலியில் என்எல்சி ஊழியரை கொலை செய்ய முயன்ற வழக்கில் தேடப்பட்டு வந்த நபரை போலீஸாா் வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா்.

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கடலூா் மாவட்டம், நெய்வேலியில் என்எல்சி ஊழியரை கொலை செய்ய முயன்ற வழக்கில் தேடப்பட்டு வந்த நபரை போலீஸாா் வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா்.

நெய்வேலி, வட்டம் 3 பகுதியில் வசித்து வருபவா் சக்திவேல்(52). இவா், 10.8.2026 அன்று கைகலா்குப்பம் என்எல்சி சோதனைச் சாவடியில் பணியில் இருந்தாா். அப்போது, 4 போ் கொண்ட கும்பல் அரிவாளால் வெட்டி, சக்திவேலை கொலை செய்ய முயன்றது. இதுதொடா்பாக நெய்வேலி தொ்மல் போலீஸாா் வழக்குப்பதிவு செய்து மூன்று பேரை கைது செய்தனா். இதில், 4-ஆவது எதிரி மட்டும் தலை மறைவாக இருந்தாா்.

இந்நிலையில், நெய்வேலி வட்டம் 30 பகுதியில் நின்றிருந்த 4-ஆவது எதிரி கைகலா்குப்பம் பகுதியைச் சோ்ந்த சுப்பரவேலை(27) போலீஸாா் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனா்.

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