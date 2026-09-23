வேப்பூா் அருகே மழையில் நனைந்து நெல் மூட்டைகள் சேதம்
வேப்பூா் அருகே அரசு நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையத்தில் பாதுகாப்பின்றி வைக்கப்பட்டிருந்த நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட நெல் மூட்டைகள் மழையில் நனைந்து சேதமடைந்தன.
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வேப்பூா் அருகே அரசு நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையத்தில் பாதுகாப்பின்றி வைக்கப்பட்டிருந்த நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட நெல் மூட்டைகள் மழையில் நனைந்து சேதமடைந்தன.
கடலூா் மாவட்டம், வேப்பூா் அடுத்த சாத்தியம் பகுதியில் அரசு நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையம் செயல்பட்டு வருகிறது. இங்கு விவசாயிகளிடமிருந்து கொள்முதல் செய்யப்பட்ட நெல் மூட்டைகள் முறையாக பாதுகாப்பாக சேமித்து வைக்கப்படவில்லை எனக் கூறப்படுகிறது.
இந்த நிலையில், கடந்த இரண்டு நாள்களாக மாலை நேரங்களில் பெய்து வரும் மழையில் நெல் மூட்டைகள் நனைந்தன. இதனால் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட நெல் மூட்டைகள் சேதமடைந்துள்ளன.
மேலும், கொள்முதல் நிலையத்துக்கு நெல்லைக் கொண்டு வரும் விவசாயிகள், தங்களது நெல்லை கொள்முதல் செய்வதற்காக நாள்கணக்கில் காத்திருந்த நிலையில் அவா்களது நெல்லும் மழையில் நனைந்து சேதம் அடைந்துள்ளது.
எனவே, மழையில் நெல் மூட்டைகள் நனைந்து சேதமடைவதைத் தடுக்க உரிய பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளைச் செய்ய வேண்டும். நெல்லை விரைந்து கொள்முதல் செய்வதுடன், கொள்முதல் நிலையத்தில் தடையின்றி மின்சாரம் கிடைக்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.
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