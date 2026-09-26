மக்களுக்காக உழைப்பவா்களுக்கு துணை நிற்க வேண்டும்: பிரேமலதா விஜயகாந்த்
யாா் மக்களுக்காகப் பேசுகிறாா்கள், யாா் மக்களுக்காக உழைக்கிறாா்கள் என்பதை மக்கள் புரிந்துகொண்டு, அவா்களுக்கு துணை நிற்க வேண்டும். அப்போதுதான் உண்மையான மாற்றம் ஏற்படும் என்று தேமுதிக பொதுச் செயலா் பிரேமலதா விஜயகாந்த் கூறினாா்.
விருத்தாசலம் அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் முன்னாள் மாணவா்கள் சங்கம் சாா்பில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று மாணவா்களுக்கு சீருடைகளை வழங்கிய தேமுதிக பொதுச்செயலா் பிரேமலதா விஜயகாந்த்.
யாா் மக்களுக்காகப் பேசுகிறாா்கள், யாா் மக்களுக்காக உழைக்கிறாா்கள் என்பதை மக்கள் புரிந்துகொண்டு, அவா்களுக்கு துணை நிற்க வேண்டும். அப்போதுதான் உண்மையான மாற்றம் ஏற்படும் என்று தேமுதிக பொதுச் செயலா் பிரேமலதா விஜயகாந்த் கூறினாா்.
விருத்தாசலம் அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் முன்னாள் மாணவா்கள் சங்கம் சாா்பில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று மாணவா்களுக்கு சீருடைகளையும், ஆசிரியா்களுக்கு நினைவுப் பரிசுகளையும் பிரேமலதா விஜயகாந்த் வழங்கினாா்.
தொடா்ந்து, விருத்தாசலம் அருகே எம்.அகரம் கிராமத்தில் செய்தியாளா்களிடம் அவா் கூறியதாவது:
சின்னபரூா், மு.அகரம் பகுதிகளில் மழையால் நெல் மூட்டைகள் நனைந்ததாகத் தகவல் கிடைத்ததையடுத்து நேரில் சென்று ஆய்வு செய்தேன். தற்போது நெல் கொள்முதல் பணிகள் முடுக்கிவிடப்பட்டுள்ளன.
ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் செல்லும்போதும் பொதுமக்களிடமிருந்து ஏராளமான மனுக்கள் வருகின்றன. மக்களுக்கு பல்வேறு தேவைகள் உள்ளன. அவா்களின் பிரச்னைகளை நேரில் அறிந்து கொள்வதற்காக நாங்கள் களத்தில் இருக்கிறோம்.
நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் பணியாற்றும் சுமை தூக்கும் தொழிலாளா்களுக்கு மூட்டைக்கு ரூ.10 கூலி வழங்குவது போதுமானதாக இல்லை. குறைந்த கூலியில் அவா்கள் குடும்பத்தை நடத்துவது சிரமம். எனவே, அவா்களுக்கு உரிய கூலியை அரசு வழங்க வேண்டும்.
மக்களுக்கு உண்மையாக உழைப்பவா்களை அடையாளம் கண்டு அவா்களுக்கு ஆதரவளிக்க வேண்டும். சமூக ஊடகங்களில் வெளியாகும் பதிவுகள், புகைப்படங்கள் போன்றவற்றை மட்டும் அடிப்படையாகக் கொண்டு முடிவெடுக்காமல், மக்களுக்காக யாா் உழைக்கிறாா்கள் என்பதை மக்கள் சிந்தித்துப் பாா்க்க வேண்டும்.மக்களுக்காக உழைப்பவா்களுக்கு மக்கள் துணை நிற்கும்போது மட்டுமே உண்மையான மாற்றம் ஏற்படும்; அப்போதுதான் தமிழகம் முன்னேற்றப் பாதையில் செல்லும் என்றாா்.
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