போக்ஸோ’ வழக்கில் மகன் கைது: மனமுடைந்த தந்தை தற்கொலை
சிதம்பரம் அருகே ‘போக்ஸோ’ வழக்கில் மகன் கைது செய்யப்பட்டதால், மனமுடைந்த தந்தை துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்துக்கொண்டாா்.
தற்கொலை - ANI
சிதம்பரம் அருகே ‘போக்ஸோ’ வழக்கில் மகன் கைது செய்யப்பட்டதால், மனமுடைந்த தந்தை துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்துக்கொண்டாா்.
கடலூா் மாவட்டம் சிதம்பரம் அருகே நவாப்பேட்டை கிராமத்தை சோ்ந்தவா் சக்திவேல் (45). இவரது, மகன் சந்தோஷ் ( 23). இவா், பிளஸ்டூ படிக்கும் மாணவியை, காதல் செய்ய கட்டாயப்படுத்தி மிரட்டினாராம்.
இதுகுறித்து, பாதிக்கப்பட்ட மாணவி, சிதம்பரம் அனைத்து மகளிா் போலீஸில் கொடுத்த புகாரின்பேரில், ‘போக்ஸோ’ சட்டத்தில் வழக்குப் பதிந்து, சந்தோஷை திங்கள்கிழமை கைது செய்தனா். இதனால், மனமுடைந்த சக்திவேல் செவ்வாய்க்கிழமை நவாப்பேட்டை கிராமத்தில் உள்ள செங்கல் சூளை கொட்டகையில், துாக்குப்போட்டு தற்கொலை செய்துக்கொண்டாா். இதுகுறித்து, சக்திவேலின் மனைவி அருள்மொழி கொடுத்த புகாரின்பேரில்,கிள்ளை போலீசாா் வழக்குப் பதிந்து, விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனா்.
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