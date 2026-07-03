கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், சங்கராபுரம் நியாயவிலைக் கடையை ஆட்சியா் ஜெ.இ.பத்மஜா நேரில் பாா்வையிட்டு, ஆய்வு செய்தாா்.
சங்கராபுரம் கூட்டுறவுத் துறையின் கீழ் செயல்பட்டு வரும் சங்கராபுரம் நியாயவிலைக் கடையை (கடை எண் 3) ஆட்சியா் நேரில் பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா். ஆய்வின்போது அரிசி, சா்க்கரை, எண்ணெய் உள்ளிட்ட பல்வேறு பொருள்களின் தரம், பொருள்களின் இருப்பு பதிவேடு, கடையின் திறப்பு நேரம் குறித்து அலுவலா்களிடம் கேட்டறிந்தாா். நியாயவிலைக் கடையில் இருப்பில் உள்ள பொருள்களை உரிய முறையில் பராமரித்து சரியான நேரத்தில் பொதுமக்களுக்கு வழங்கவேண்டும் என ஆட்சியா் ஜெ.இ.பத்மஜா தெரிவித்தாா்.
ஆய்வின்போது சம்பந்தப்பட்ட துறை அலுவலா்கள் பலா் உடனிருந்தனா்.
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