கள்ளக்குறிச்சி சுற்றுச்சாலை திட்டப்பணிகளை மாவட்ட ஆட்சியா் ஜெ.இ.பத்மஜா புதன்கிழமை நேரில் பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா்.
கள்ளக்குறிச்சி - சங்கராபுரம் வழித்தடத்தில் கச்சிராயபாளையத்தில் தொடங்கி வீரசோழபுரம் சாலையில் முடிவடையும் கள்ளக்குறிச்சி சுற்றுச்சாலையின் மொத்த நீளம் 13.914 கி.மீ. இத்திட்டத்துக்கு 39.53 ஹெக்டா் நிலம் எடுப்பு செய்ய திட்டமிடப்பட்டுள்ளதுடன், நிலம் எடுப்புக்கு ரூ.70.07 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. கள்ளக்குறிச்சி சுற்றுச்சாலை நிலம் எடுப்பு தொடா்பான தொடக்கப் பணிகள் குறித்து ஆட்சியா் ஜெ.இ.பத்மஜா நேரில் பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா்.(படம்)
முன்னதாக சேலம் - உளுந்தூா்பேட்டை இருவழிச் சாலையை, நான்கு வழிச் சாலையாக மாற்றுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் குறித்தும் அவா் நேரில் பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா். ஆய்வின்போது கள்ளக்குறிச்சி தவெக எம்எல்ஏ சி.அருள் விக்னேஷ், நெடுஞ்சாலைத் துறை கோட்டப் பொறியாளா்கள் நாகராஜன், கோதை உள்ளிட்ட அலுவலா்கள் உடனிருந்தனா்.