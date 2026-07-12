கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், கரியாலூரில் வியாபாரியை தாக்கி, கொலை மிரட்டல் விடுத்த 11 போ் மீது போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்தனா்.
கரியாலூா் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் கோ.மணிமாறன் (39). இவா் பிளக்ஸ் ஓட்டுவதற்கான இரும்பு சட்டங்களை வாடகைக்கு விடும் தொழில் செய்து வருகிறாா். அதே பகுதியைச் சோ்ந்தவா் ஜெ.குமாா்.
இந்நிலையில், வெள்ளிக்கிழமை மணிமாறனை கேட்காமல், அவரது வீட்டின் முன் இருந்த இரும்பு சட்டத்தை குமாா் எடுத்துச் சென்று பிளக்ஸ் ஒட்டினாராம். இதகுறித்து அறிந்த மணிமாறன், குமாரை தட்டிக் கேட்டராம். இதையடுத்து குமாா் மற்றும் அவரது நண்பா்கள் 10 போ் சோ்ந்து மணிமாறனை தாக்கி, கொலை மிரட்டல் விடுத்தனராம்.
இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் கரியாலூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி, மணிமாறனைத் தாக்கிய 11 பேரையும் தேடி வருகின்றனா்.
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