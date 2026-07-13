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கள்ளக்குறிச்சி

சாலையில் தீப்பற்றி எரிந்த காா்

கள்ளக்குறிச்சி அருகே சாலையில் சென்று கொண்டிருந்த காா் திடீரென தீப்பற்றி எரிந்தது குறித்து போலீஸாா் விசாரித்து வருகின்றனா்.

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கள்ளக்குறிச்சி அருகே சாலையில் தீப்பற்றி எரிந்த காா்

Updated On :13 ஜூலை 2026, 1:31 am IST

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கள்ளக்குறிச்சி அருகே சாலையில் சென்று கொண்டிருந்த காா் திடீரென தீப்பற்றி எரிந்தது குறித்து போலீஸாா் விசாரித்து வருகின்றனா்.

சின்னசேலம் காந்தி நகா் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் வி.ஆறுமுகம். இவரது உறவினா் அருணாசலம்(52). ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆறுமுகத்துக்கு சொந்தமான காரில் அருணாசலம், அவரது மகன்கள் தீபன் (29), விஜய் (28) ஆகியோா் அருகிலுள்ள வயலுக்கு சென்றுவிட்டு வீடு திரும்பிக் கொண்டிருந்தனா்.

காரை தீபன் ஓட்டி வந்துள்ளாா். சேலம் - சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் கள்ளக்குறிச்சியை அடுத்த பங்காரம் கிராமத்தின் அருகே சென்றபோது, காரின் என்ஜின் பகுதியில் இருந்து திடீரென புகை வந்துள்ளது. தொடா்ந்து தீப்பற்றி எரியத் தொடங்கியதாம். இதையடுத்து காரில் பயணித்த மூவரும் உடனடியாக கீழே இறங்கினா்.

இதுகுறித்த தகவலின் பேரில் சின்னசேலம் தீயணைப்பு நிலைய வீரா்கள் விரைந்து வந்து சுமாா் 30 நிமிடம் போராடி தீயை அனைத்தனா். ஆயினும் காா் தீயில் எரிந்து முற்றிலும் கருகியது. இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் சின்னசேலம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

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