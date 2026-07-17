நாளைய மின் தடை

கள்ளக்குறிச்சி
நேரம்: காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 2 மணி வரை
பகுதிகள்: கள்ளக்குறிச்சி, ஏமப்போ், கா்ணாபுரம், எம்.ஆா்.என்.நகா், நீலமங்கலம், சடையம்பட்டு, மட்டிகைக்குறிச்சி, குதிரைசந்தல், சோமண்டாா்குடி, நத்தமேடு, பொன்பரப்பட்டு, க.அலம்பலம், புதுமோகூா், கச்சிராயபாளையம், அக்கராயபாளையம், நல்லாத்தூா், வன்னஞ்சூா், சிறுவங்கூா், ரோடுமாமாந்தூா், ஹாஜியாநகா், குடிகாடு.
திருக்கோவிலூா்
பகுதிகள்: திருக்கோவிலூா், குலதீபமங்கலம், கொளப்பாக்கம், வேளாகுளம், அத்திப்பாக்கம், நெடுங்கம்பட்டு, கொழுந்திராம்பட்டு, மண்டம், வீரபாண்டி, திருப்பாலபந்தல், மாடாம்பூண்டி, கீழ்த்தாழனூா், மேலத்தாழனூா், ஜி.அரியூா், செங்கனாங்கொல்லை, துலாம்பூண்டி, பல்லவாடி, பழவங்கூா், ஆவிகொளப்பாக்கம், வடமருதூா், ஆதிச்சனூா், வில்லிவலம், மணம்பூண்டி, வேங்கூா், டி.தேவனூா், ஆவியூா், வடக்குநெமிலி, வடமலையனூா், வீரட்டகரம் மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகள்.
மூங்கில்பாடி
பகுதிகள்: ராயப்பனூா், மேல்நாரியப்பனூா், மரவனத்தம், பாண்டியன்குப்பம், திம்மாபுரம், தகரை, நாகுப்பம், கல்லாநத்தம், எலவடி, பூண்டி, செல்லியம்பாளையம், சமத்துவபுரம், தென்பொன்பரப்பி, தாகம்தீா்த்தாபுரம், அ.வாசுதேவனூா், மூங்கில்பாடி, பூசப்பாடி, அம்மையகரம்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.