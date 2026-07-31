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கள்ளக்குறிச்சி

சிறுமி விஷம் குடித்து தற்கொலை

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், கரியாலூரில் சிறுமி விஷம் குடித்து தற்கொலை செய்துகொண்டாா்.

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தற்கொலை

Updated On :1 ஆகஸ்ட் 2026, 1:38 am IST

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கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், கரியாலூரில் சிறுமி விஷம் குடித்து தற்கொலை செய்துகொண்டாா்.

கரியாலூா் வட்டத்துக்குள்பட்ட ஈச்சங்காடு கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் மதிவாணன் மகள் இன்பரசி (16). இவா், 10-ஆம் வகுப்பு வரை படித்துள்ளாராம். தற்போது கருமந்துரையில் உள்ள தனியாா் தையல் பயிற்சி நிலையத்தில் தையல் பயிற்சி பெற்று வந்தாா்.

வயிற்று வலியால் அவதிப்பட்டு வந்த இன்பரசி விவசாயத்துக்குப் பயன்படுத்தும் விஷ மருந்தை குடித்து வியாழக்கிழமை தற்கொலை செய்துகொண்டாா். தகவலறிந்த கரியாலூா் போலீஸாா் நிகழ்விடம் சென்று சடலத்தை மீட்டு, உடல்கூறாய்வுக்காக கள்ளக்குறிச்சி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். மேலும், இதுகுறித்த புகாரின்பேரில் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.

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