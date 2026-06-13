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கள்ளக்குறிச்சி

குளத்தில் மூழ்கி இளைஞா் உயிரிழப்பு

திருக்கோவிலூா் அருகே மது போதையில் குளத்தில் குளிக்கச் சென்ற இளைஞா் நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்தாா்.

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நீரில் மூழ்கி உயிரிழப்பு... - கோப்புப் படம்

Updated On :13 ஜூன் 2026, 1:40 am IST

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கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், திருக்கோவிலூா் அருகே மது போதையில் குளத்தில் குளிக்கச் சென்ற இளைஞா் நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்தாா்.

திருக்கோவிலூா் வட்டம், கோளப்பாறை கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் மா.மகாத்மா (35). இவரது மனைவி 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உயிரிழந்து விட்டாராம். இதைத்தொடா்ந்து பெங்களூருக்கு வேலைக்கு சென்ற மகாத்மா, திங்கள்கிழமை ஊருக்கு வந்துள்ளாா். வியாழக்கிழமை நண்பா்களுடன் மது அருந்திவிட்டு கோளப்பாறை சாமியாா்மலை முருகன் கோயில் அருகிலுள்ள குளத்தில் குளிக்கச் சென்றாராம். அப்போது தண்ணீரில் மூழ்கி மகாத்மா உயிரிழந்தாா்.

இதுகுறித்த தகவலின் பேரில் திருக்கோவிலூா் போலீஸாா், திருக்கோவிலூா் தீயணைப்பு நிலைய வீரா்கள் உதவியுடன் குளத்திலுருந்து சடலத்தை மீட்டு, கள்ளக்குறிச்சி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு உடல்கூறாய்வுக்காக அனுப்பி வைத்தனா்.

மேலும், இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் திருக்கோவிலூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

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