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கள்ளக்குறிச்சி

காற்றுக்காக கதவை திறந்து வைத்து தூங்கிய பெண் அணிந்திருந்த தங்கச் சங்கிலி பறிப்பு

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், தியாகதுருகம் அருகே காற்றுக்காக கதவை திறந்து வைத்து தூங்கிய பெண் அணிந்திருந்த ஒன்றரை பவுன் தங்கச் சங்கிலியை பறித்துவிட்டு தப்பிச் சென்ற மா்மநபா்களை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.

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கோப்புப் படம்

Updated On :17 ஜூன் 2026, 5:19 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், தியாகதுருகம் அருகே காற்றுக்காக கதவை திறந்து வைத்து தூங்கிய பெண் அணிந்திருந்த ஒன்றரை பவுன் தங்கச் சங்கிலியை பறித்துவிட்டு தப்பிச் சென்ற மா்மநபா்களை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.

தியாகதுருகம் அருகிலுள்ள விளக்கூா் கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் மல்லன் மனைவி வீரமணி (35). இவா் திங்கள்கிழமை இரவு காற்றுக்காக கதவைத் திறந்து வைத்து, அவரது வீட்டு வாசலில் படுத்து தூங்கிக் கொண்டிருந்தாராம். செவ்வாய்க்கிழமை அதிகாலை சுமாா் 2 மணிக்கு வீரமணி கழுத்தில் அணிந்திருந்த தங்கச் சங்கிலியை இழுப்பது போல் தெரிந்ததாம். உடனே அவா் எழுந்து கூச்சல் போடவே, அதற்குள் முகக்கவசம் அணிந்திருந்த மா்மநபா்கள் மூவா் ஒன்றறை பவுன் தங்கச் சங்கிலியைப் பறித்துக்கொண்டு தப்பினராம்.

இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் தியாகதுருகம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி, மா்ம நபா்களைத் தேடிவருகின்றனா்.

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