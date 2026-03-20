கள்ளக்குறிச்சி

தோ்தல் கட்டுப்பாட்டு அறையில் தோ்தல் பொது பாா்வையாளா் ஆய்வு

Updated On :19 மார்ச் 2026, 10:45 pm

தோ்தல் கட்டுப்பாட்டு பொதுப் பாா்வையாளா் மற்றும் செலவின பாா்வையாளா்கள் சங்கராபுரம் சட்டப் பேரவை தொகுதிகளில் வட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் ஆய்வு மேற்கொண்டனா்.

தமிழகத்தில் சட்டப் பேரவை தோ்தல் நடைபெறுவதை யொட்டி இந்திய தோ்தல் ஆணையம் தொகுதிதோறும் பொதுப்பாா்வையாளா்களை நியமித்துள்ளது. சங்கராபுரம், ரிஷிவந்தியம் தொகுதிகளுக்கான தோ்தல் பொது பாா்வையாளா் மற்றும் செலவின பாா்வையாளா் இருவரும் சங்கராபுரம் தொகுதிக்கான மையங்களில் ஆய்வு செய்தனா்.

சங்கராபுரம் வட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் தோ்தல் கட்டுப்பாட்டு அறையில் தோ்தல் பொது பாா்வையாளா் சுச்சி தியாகி ஆய்வு செய்து விதிமுறைகள் குறித்து தோ்தல் நடத்தும் அலுவலரிடம் கேட்டறிந்தாா். பின்னா் சங்கராபுரம் அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி வாக்குச்சாவடி மையத்தினை ஆய்வு மேற்கொண்டனா்.

இதுபோன்று சங்கராபுரம் சட்டப் பேரவை தொகுதி தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் சிராஜுதீன் உதவி தோ்தல் நடத்தும் அலுவலரும் சங்கராபுரம் வருவாய் வட்டாட்சியருமான வைரக்கண்ணன் மற்றும் தோ்தல் பிரிவு அலுவலா்கள் உடன் இருந்தனா்.

தொகுதிவாரியாக மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்கள் வகைப்படுத்தும் பணி

தோ்தல் செலவினப் பாா்வையாளா் ஆய்வு

வாக்குச்சாவடி மையங்களில் பொது பாா்வையாளா்கள் ஆய்வு

பவானிசாகா் சட்டப் பேரவைத் தொகுதியில் வாகனத் தணிக்கையில் 12 பறக்கும் படையினா்

வீடியோக்கள்

Dhurandhar 2 The Revenge movie review | Ranveer Singh

வீடியோக்கள்

Youth movie review | Ken Karunas | Suraj | GV Prakash | Anishma Anilkumar

வீடியோக்கள்

தினமணி ஈகைப் பெருநாள் மலர் அறிமுக விழா

வீடியோக்கள்

நாம் தமிழர் கட்சியின் தேர்தல் வாக்குறுதிகள்! அறிவித்த சீமான்!

