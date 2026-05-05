Dinamani
ஒரே ஒரு வாக்கு வித்தியாசத்தில் திமுக அமைச்சர் தோல்வி! தவெக வெற்றி!தமிழகத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை முடிந்தது: தவெக 108, திமுக 59 இடங்களில் வெற்றி!அஸ்ஸாமில் 3வது முறையாக பாஜக ஆட்சி! காங்கிரஸுக்கு கடும் சரிவு!கொல்கத்தாவில் பாலியல் கொலை செய்யப்பட்ட பெண் மருத்துவரின் அம்மா தேர்தலில் வெற்றி!5 மாநிலங்களில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தோல்வி: பிரதமர் மோடி விஜய்க்கு வாழ்த்தும், முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு ஆறுதலும் தெரிவித்த கமல்!பெரும்பான்மை இல்லை! விஜய் முதல்வராவது எப்படி? பாஜகவுக்கு கை கொடுத்த உதகை!மயிலாப்பூரில் தமிழிசை தோல்வி!தவெக வெங்கட் ரமணன் வெற்றி! விருத்தாசலத்தில் பிரேமலதா வெற்றி!
/
கள்ளக்குறிச்சி

ரிஷிவந்தியம் தொகுதியில் ஹாட்ரிக் வெற்றி பெற்ற திமுக

News image

ரிஷிவந்தியம் தொகுதியில் வெற்றி பெற்ற்கான சான்றிதழை தோ்தல் நடத்தும் அலுவலரிடம் பெற்றுக்கொண்ட திமுக வேட்பாளா் க.காா்த்திகேயன்.

Updated On :5 மே 2026, 4:12 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், ரிஷிவந்தியம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி திமுக வேட்பாளா் க.காா்த்திகேயன் தொடா்ந்து 3-ஆவது (ஹாட்ரிக்) முறையாக இத்தொகுதியில் வெற்றி பெற்றாா்.

ரிஷிவந்தியம் தொகுதியில் திமுக சாா்பில் க.காா்த்திகேயன் எம்எல்ஏ, பாமக சாா்பில் அ.ப.செழியன், தவெக சாா்பில் கோ.அசோக்குமாா், நாதக சாா்பில் ராதிகா உள்ளிட்ட 25 வேட்பாளா்கள்களத்தில் இருந்தனா்.

இத் தொகுதியில் 350 வாக்குச் சாவடி மையங்களில் 2,43,150 போ் வாக்களித்தனா். இந்திலி ஆா்.கே.எஸ்.கல்லூரியில் திங்கள்கிழமை காலை 8 மணிக்கு வாக்கு எண்ணும் பணி தொடங்கியது. இதில் தபால் வாக்குகள் 5 சுற்றுகளாக எண்ணப்பட்டன. மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திரத்தில் பதிவான வாக்குகள் 14 மேஜைகளில், 25 சுற்றுகளாக எண்ணப்பட்டன.

அதன்படி முதல் சுற்று முதல் 4-ஆவது சுற்று வரை திமுக வேட்பாளா் க.காா்த்திகேயன் முன்னிலை வகித்தாா். இதையடுத்து 5, 6-ஆவது சுற்றுகளில் தவெக வேட்பாளா் முன்னிலை வகித்தாா். பின்னா் 8-ஆவது சுற்றில் இருந்து 25-ஆவது சுற்று வரை திமுக வேட்பாளா் க.காா்த்திகேயன் முன்னிலை வகித்து, 4,862 வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றாா்.

வாக்கு எண்ணிக்கை விபரம்

க.காா்த்திகேயன் (திமுக) - 89,711

கோ.அசோக்குமாா் (தவெக) - 84,849

அ.ப.செழியன் (பாமக) - 56,488

ராதிகா (நாதக) - 7,247

இந்தத் தொகுதியில் தொடா்ந்து 3-ஆவது முறையாக திமுக வேட்பாளா் க.காா்த்திகேயன் வெற்றி பெற்றுள்ளாா் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

தொடர்புடையது

தேர்தல் 2026: தமிழ்நாட்டில் தவெக ஆட்சி? - நேரலை...

தேர்தல் 2026: தமிழ்நாட்டில் தவெக ஆட்சி? - நேரலை...

திருவண்ணாமலை தொகுதியில் திமுக வேட்பாளா் வெற்றி!

திருவண்ணாமலை தொகுதியில் திமுக வேட்பாளா் வெற்றி!

நெல்லையில் தவெக வெற்றி

நெல்லையில் தவெக வெற்றி

ரிஷிவந்தியம் தொகுதி திமுக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு

ரிஷிவந்தியம் தொகுதி திமுக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு

வீடியோக்கள்

விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |
வீடியோக்கள்

விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result
வீடியோக்கள்

இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!
வீடியோக்கள்

கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election
வீடியோக்கள்

தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

14 மணி நேரங்கள் முன்பு