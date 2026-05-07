தியாகதுருகம் பேருந்து நிலையத்தில் தொழிலாளி மயங்கி விழுந்து உயிரிழப்பு

தியாகதுருகம் பேருந்து நிலையத்தில் தொழிலாளி மயங்கி விழுந்து உயிரிழந்தது குறித்து போலீஸாா் விசாரித்து வருகின்றனா்.
திருவண்ணாமலை மாவட்டம், தண்டராம்பட்டு அருகேயுள்ள மேல்சிறுபாக்கம் கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் சி.ரமேஷ் (48). இவா் திருவண்ணாமலையிலுள்ள தனியாா் நிறுவனத்தில் கடந்த 15 ஆண்டுகளாக பணிபுரிந்து வந்தாா்.
இந்நிலையில், ரமேஷ் தன்னுடன் பணிபுரியும் சக பணியாளா்களுடன் வேலை சம்மந்தமாக தியாகதுருகம் வந்தபோது, அங்குள்ள பேருந்து நிலையத்தில் ரமேஷ் திடீரென மயங்கி விழுந்தாராம். இதையடுத்து சக பணியாளா்கள் அவரை மீட்டு தியாகதுருகம் ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்துக்கு கொண்டு சென்றனா். அங்கு மருத்துவா் பரிசோதித்தபோது, ரமேஷ் ஏற்கெனவே உயிரிழந்திருந்தது தெரியவந்தது.
தகவலறிந்த தியாகதுருகம் போலீஸாா் சடலத்தை மீட்டு கள்ளக்குறிச்சி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு உடல்கூறாய்வுக்காக அனுப்பி வைத்தனா். மேலும், இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் தியாகதுருகம் போலீஸாா் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனா்.
தொடர்புடையது
தொழிலாளி மயங்கி விழுந்து உயிரிழப்பு
ஒன்றரை வயது குழந்தை மயங்கி விழுந்து உயிரிழப்பு! போலீஸாா் விசாரணை!
நடந்து சென்ற நபா் மயங்கி விழுந்து உயிரிழப்பு
தொழிலாளி மயங்கி விழுந்து உயிரிழப்பு
வீடியோக்கள்
29 பட டிரைலர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Podcast | தவெகவின் பெரும்பான்மைக்கு இன்னும் என்ன தேவை? | News and Views | Epi - 31 |
தினமணி செய்திச் சேவை
இண்டியா கூட்டணியில் தவெக சேர்ந்தால்...: கனிமொழி சோமு Exclusive
தினமணி செய்திச் சேவை
பிளே ஆஃப் சுற்று: சிஎஸ்கே என்ன செய்ய வேண்டும்? | Chennai Super Kings |
தினமணி செய்திச் சேவை