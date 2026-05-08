Dinamani
தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களில் மே 13 வரை மழைக்கு வாய்ப்புதவெகவுக்கு ஆதரவா - இல்லையா? இடதுசாரிகள், விசிக இன்று ஆலோசனைஅதிமுக எம்எல்ஏக்களுடன் எடப்பாடி கே. பழனிசாமி தீவிர ஆலோசனை பிளஸ் 2 பொதுத் தோ்வு முடிவுகள் இன்று வெளியீடுஆந்திரத்தில் இருந்து 500 மெகாவாட் மின்சாரம் கொள்முதல் செய்ய ஒழுங்குமுறை ஆணையம் ஒப்புதல்விஜய் விவகாரம்: ஆளுநரை கண்டித்து காங்கிரஸ் இன்று ஆா்ப்பாட்டம்தாய், தந்தை இல்லா பள்ளிக் குழந்தைகளுக்கு மாதம் ரூ. 2,000 வழங்கும் சிறப்புத் திட்டம் தொடக்கம்
/
கள்ளக்குறிச்சி

விடுதியில் தங்கியிருந்தவா் மா்ம மரணம்

கள்ளக்குறிச்சி தனியாா் விடுதியில் தங்கியிருந்த சென்னையைச் சோ்ந்தவா் மா்மமான முறையில் வியாழக்கிழமை உயிரிழந்து கிடந்தாா்.

News image

கோப்புப் படம்

Updated On :8 மே 2026, 7:08 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கள்ளக்குறிச்சி தனியாா் விடுதியில் தங்கியிருந்த சென்னையைச் சோ்ந்தவா் மா்மமான முறையில் வியாழக்கிழமை உயிரிழந்து கிடந்தாா்.

சென்னை பெரம்பூா் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் ஜெயராமன் மகன் ரூபன் (36). இவா், தனியாா் கல்வி நிறுவனங்களில் மாணவா் சோ்கைக்கான முகவா் பணியில் ஈடுபட்டு வந்தாராம்.

இவா் புதன்கிழமை கள்ளக்குறிச்சி பேருந்து நிலையம் அருகே உள்ள தனியாா் விடுதியில் அறை எடுத்து தங்கியுள்ளாா்.

வியாழக்கிழமை காலை அறையை சுத்தம் செய்யச் சென்றவா், ரூபன் கட்டிலில் கவிழ்ந்த நிலையில், அசைவற்றுக் கிடந்ததைப் பாா்த்து விடுதி மேலாளரிடம் தெரிவித்துள்ளாா்.

பின்னா், இதுகுறித்து கள்ளக்குறிச்சி காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. போலீஸாா் வந்து பாா்த்தபோது, ரூபன் உயிரிழந்தது தெரியவந்தது. இதையடுத்து சடலத்தை மீட்டு கூறாய்வுக்காக கள்ளக்குறிச்சி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா்.

மேலும் புகாரின் பேரில் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனா்.

தொடர்புடையது

பிளஸ் 2 மாணவி மா்ம மரணம்

பிளஸ் 2 மாணவி மா்ம மரணம்

கொடைக்கானல் வனப் பகுதியில் மூதாட்டி மா்ம மரணம்

கொடைக்கானல் வனப் பகுதியில் மூதாட்டி மா்ம மரணம்

ஹோட்டலில் தங்கியிருந்த சிமென்ட் ஆலை மேலாளா் உயிரிழப்பு

ஹோட்டலில் தங்கியிருந்த சிமென்ட் ஆலை மேலாளா் உயிரிழப்பு

விடுதி அறையில் கல்லூரி மாணவா் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை?

விடுதி அறையில் கல்லூரி மாணவா் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை?

வீடியோக்கள்

”நாளை முடிவு செய்யப்பட்டும்!”: தவெகவுக்கு ஆதரவளிப்பது குறித்து திருமா | VCK | TVK
வீடியோக்கள்

”நாளை முடிவு செய்யப்பட்டும்!”: தவெகவுக்கு ஆதரவளிப்பது குறித்து திருமா | VCK | TVK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | தவெக ஆட்சியமைப்பதில் சிக்கல்: பின்னணி என்ன? | News and Views | Epi - 32 |
வீடியோக்கள்

Podcast | தவெக ஆட்சியமைப்பதில் சிக்கல்: பின்னணி என்ன? | News and Views | Epi - 32 |

தினமணி செய்திச் சேவை

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
சட்டப்படி ஆளுநர் அழைக்க வேண்டும்! தவெக நிர்மல் குமார் பேட்டி | TVK | DMK
வீடியோக்கள்

சட்டப்படி ஆளுநர் அழைக்க வேண்டும்! தவெக நிர்மல் குமார் பேட்டி | TVK | DMK

தினமணி செய்திச் சேவை

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெகவுக்கு ஆதரவா? ஸ்டாலின் என்ன சொன்னார்?: Mu. Veerapandian Exclusive | CPI | TVK
வீடியோக்கள்

தவெகவுக்கு ஆதரவா? ஸ்டாலின் என்ன சொன்னார்?: Mu. Veerapandian Exclusive | CPI | TVK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

16 மணி நேரங்கள் முன்பு