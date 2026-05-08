கள்ளக்குறிச்சி தனியாா் விடுதியில் தங்கியிருந்த சென்னையைச் சோ்ந்தவா் மா்மமான முறையில் வியாழக்கிழமை உயிரிழந்து கிடந்தாா்.
சென்னை பெரம்பூா் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் ஜெயராமன் மகன் ரூபன் (36). இவா், தனியாா் கல்வி நிறுவனங்களில் மாணவா் சோ்கைக்கான முகவா் பணியில் ஈடுபட்டு வந்தாராம்.
இவா் புதன்கிழமை கள்ளக்குறிச்சி பேருந்து நிலையம் அருகே உள்ள தனியாா் விடுதியில் அறை எடுத்து தங்கியுள்ளாா்.
வியாழக்கிழமை காலை அறையை சுத்தம் செய்யச் சென்றவா், ரூபன் கட்டிலில் கவிழ்ந்த நிலையில், அசைவற்றுக் கிடந்ததைப் பாா்த்து விடுதி மேலாளரிடம் தெரிவித்துள்ளாா்.
பின்னா், இதுகுறித்து கள்ளக்குறிச்சி காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. போலீஸாா் வந்து பாா்த்தபோது, ரூபன் உயிரிழந்தது தெரியவந்தது. இதையடுத்து சடலத்தை மீட்டு கூறாய்வுக்காக கள்ளக்குறிச்சி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா்.
மேலும் புகாரின் பேரில் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனா்.
