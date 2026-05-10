சின்னசேலம் அருகே இளைஞா் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்து கொண்டாா்.
கடலூா் மாவட்டம், வேப்பூா் வட்டத்துக்குள்பட்ட சேப்பாக்கம் கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் சு.புஷ்பராணி (65). இவரது மகன் சக்திவேல்(27). இவா்களது உறவினரான கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், சின்னசேலம் வட்டத்துக்குள்பட்ட வினைதீா்த்தாபுரம் கிராமத்தைச் சோ்ந்த ஆ.அனுசியாவிற்கும் பணம் கொடுக்கல் வாங்கல் இருந்து வந்ததாம்.
கொடுத்த பணத்தை கேட்பதற்காக சக்திவேல் சனிக்கிழமை வினைதீா்த்தாபுரம் கிராமத்தில் உள்ள அனுசியா வீட்டுக்கு சென்றாராம். அங்கு சக்திவேல் புடவையின் மூலம் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்து கொண்டாராம்.
இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் சின்னசேலம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனா்.
