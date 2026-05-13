கள்ளக்குறிச்சி

தனியாா் பள்ளிகளில் ஆா்டிஇ மாணவா் சோ்க்கை: மே 18-இல் தொடக்கம்

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட தனியாா் பள்ளிகளில் குழந்தைகளுக்கான இலவச மற்றும் கட்டாயக் கல்வி உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் மாணவா் சோ்க்கைக்கு மே 18-ஆம் தேதி முதல் இணையவழியில் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

இதுகுறித்து மாவட்ட ஆட்சியா் எம்.எஸ்.பிரசாந்த் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:

தமிழகத்தில் குழந்தைகளுக்கான இலவச மற்றும் கட்டாயக் கல்வி உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் அனைத்து சிறுபான்மையற்ற தனியாா் பள்ளிகள், மழலையா் மற்றும் தொடக்கப் பள்ளிகள், சிறுபான்மையற்ற மெட்ரிக் பள்ளிகளில் நுழைவு நிலை வகுப்பான எல்கேஜி-இல் வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்ட மற்றும் நலிவடைந்த பிரிவைச் சோ்ந்த குழந்தைகளுக்கு 25 சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்கப்படுகிறது.

தேவையான ஆவணங்கள்: மாணவரின் பிறப்புச் சான்றிதழ், ஆதாா் அட்டை, ஜாதி, இருப்பிடம் மற்றும் வருமானச் சான்றிதழ் அவசியம் பதிவேற்றம் செய்யப்படவேண்டும்.

தகுதி விவரங்கள்: 01.08.2022 முதல் 31.07.2023 வரை பிறந்த குழந்தைகள் மட்டுமே விண்ணப்பிக்க தகுதியானவா்கள். மேலும், சம்பந்தப்பட்ட பள்ளியிலிருந்து 1 கிலோ மீட்டா் சுற்றளவில் வசிப்பவராக இருக்க வேண்டும்.

இதற்கான இணையவழி விண்ணப்பப்பதிவு மே 18-ஆம் தேதி தொடங்குகிறது. மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த தகுதியான பெற்றோா்கள் இந்த வாய்ப்பைப் பயன்படுத்திக் கொண்டு தங்கள் குழந்தைகளை தனியாா் பள்ளிகளில் கட்டணமின்றி சோ்க்கலாம் என ஆட்சியா் தெரிவித்துள்ளாா்.

