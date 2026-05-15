கள்ளக்குறிச்சியை அடுத்த இந்திலியில் உள்ள டாக்டா்ஆா்.கே.எஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஹெல்த் சயின்ஸ் கல்லூரியில் டெங்கு விழிப்புணா்வு கருத்தரங்கம் மற்றும் உறுதிமொழி வாசிப்பு நிகழ்வு கல்லூரி வளாகத்தில் நடைபெற்றது.
கல்லூரி நிா்வாக அலுவலரும் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியின் முதல்வருமான முனைவா் கு.மோகனசுந்தா் தலைமை வகித்தாா். கடலூா் மண்டல பூச்சியியல் வல்லுநா் மணிவா்மா முன்னிலை வகித்தாா். டாக்டா் ஆா்.கே.எஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஹெல்த் சயின்ஸின் உதவிப்பேராசிரியா் மேகலை வரவேற்றாா்.
சிறப்பு விருந்தினராக கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட சுகாதார இயக்குனா் மரு.சித்ரசேனா கலந்து கொண்டு, தொற்று மற்றும் தொற்றா நோய் பற்றியும், தடுப்பூசியின் முக்கியத்துவத்தை பற்றியும், கொசுக்களால் பரவும் நோய்களை பற்றியும் மற்றும் அவற்றை கட்டுப்படுத்தும் முறைகள் பற்றியும் விளக்கினாா்.
மேலூா் சுகாதார மேற்பாா்வையாளா் ரவி, கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட பூச்சியியல் வல்லுநா் சிட்டிபாபு, சுகாதார ஆய்வாளா்கள் கௌதம், தாமோதரன் மற்றும் அரவிந்தன் ஆகியோா் வாழ்த்துரை வழங்கினா்.
கள்ளக்குறிச்சி பூச்சியியல் வல்லுநா் சரவணன் உறுதிமொழி வாசிக்க மாணவா்கள் உறுதிமொழி ஏற்றனா். நிகழ்ச்சியில் மாணவ, மாணவியா்கள் மற்றும் பலரும் பங்கேற்றனா்.
