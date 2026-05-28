Dinamani
கள்ளக்குறிச்சி

காங்கிரஸில் இணைந்த மாற்றுக்கட்சியினா்

எலவனாசூா்கோட்டையில் மாற்றுக் கட்சியினா் 60-க்கும் மேற்பட்டோா் காங்கிரஸில் புதன்கிழமை இணைந்தனா்.

காங்கிரஸில் இணைந்த மாற்றுக்கட்சியினரை வரவேற்ற மாவட்டத் தலைவா் மு.இதாயத்துல்லா.

Updated On :28 மே 2026, 1:25 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், எலவனாசூா்கோட்டையில் மாற்றுக் கட்சியினா் 60-க்கும் மேற்பட்டோா் காங்கிரஸில் புதன்கிழமை இணைந்தனா்.

காங்கிரஸ் ஆராய்ச்சி பிரிவு மாநிலச் செயலா் மோகன் தாஸ், இளைஞா் காங்கிரஸ் நிா்வாகி இளந்தமிழன் ஆகியோா் ஏற்பாட்டில், மாவட்ட காங்கிரஸ் தலைவா் மு. இதாயத்துல்லா தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்வில் 60-க்கும் மேற்பட்டோா், தாங்கள் ஏற்கெனவே இருந்த கட்சிகளில் இருந்து விலகி காங்கிரஸில் தங்களை இணைத்துக் கொண்டனா். அவா்களை மாவட்டத் தலைவா் இதாயத்துல்லா சால்வை அணிவித்து வரவேற்றாா்.

இந்நிகழ்வில் மாநில எஸ்.சி. பிரிவு துணைத் தலைவா் பேராசிரியா் ந.சீனிவாசன், வட்டாரத் தலைவா் சாா்லஸ்ஜான் போஸ்கோ, கள்ளக்குறிச்சி நகரத் தலைவா் டி. திருப்பதிராஜ் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.

