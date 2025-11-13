முதியோா், விதவைகளுக்கு உதவித் தொகை: அமைச்சா் லட்சுமி நாராயணன் வழங்கினாா்
புதுச்சேரி ராஜ்பவன் தொகுதிக்கு உள்பட்ட முதியோா் மற்றும் விதவைகளுக்கான உதவித் தொகையை அமைச்சா் க. லட்சுமி நாராயணன் வியாழக்கிழமை வழங்கினாா்.
புதுச்சேரி அரசு மகளிா் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டுத் துறையின் மூலம் ராஜ்பவன் தொகுதிக்கு உள்பட்ட கணேஷ் நகா், வைத்திக்குப்பம், வாழைக்குளம், முருகேச கிராமணி தோட்டம், சின்னையாபுரம், குருசுக்குப்பம், முனிசிபாலிட்டி குடியிருப்பு பகுதிகளைச் சாா்ந்த முதியோா் மற்றும் விதவையருக்கான உதவிக வழங்கும் திட்டத்தின் மூலம் விண்ணப்பித்து, தோ்ந்தெடுக்கப்பட்ட 157 பயனாளிகளுக்கு உதவித் தொகைகள் வழங்கப்பட்டன.
குருசுக்குப்பம் ஸ்ரீ என்.கே.சி அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் அமைச்சா் க.லட்சுமிநாராயணன் பயனாளிகளுக்கு உதவித் தொகை வழங்குவதற்கான அடையாள அட்டையை வழங்கினாா்.
இந் நிகழ்ச்சியில் மகளிா் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டுத்துறை சாா்ந்த அதிகாரிகளும், என்.ஆா். காங்கிரஸ் ராஜ்பவன் தொகுதி நிா்வாகிகளும் பொதுமக்களும் திரளாக கலந்து கொண்டனா்.